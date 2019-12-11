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Уроженец Пинска лидер группы J:МОРС Владимир Пугач откроет показ спектакля семейного инклюзив-театра «і» в Минске

12.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Уроженец Пинска лидер группы J:МОРС Владимир Пугач откроет показ спектакля семейного инклюзив-театра «і» в Минске
Лидер группы J:МОРС Владимир Пугач откроет показ спектакля «Восемь чувств, или Рождение человека» семейного инклюзив-театра «і», который состоится 17 декабря во Дворце культуры МАЗ (г. Минск, Партизанский пр-т, 117А).

Несколько песен в исполнении Владимира Пугача станут преамбулой к постановке, в которой участвуют 80 актеров, в том числе дети с аутизмом.

— Не секрет, что творчество помогает лучше познавать мир, поэтому оно очень важно для любого ребенка, — комментирует В. Пугач. — Но для детей с особенностями развития творчество также дает важную возможность общаться со сверстниками. Я знаю, что инклюзив-театр существует в том числе на деньги от показа спектаклей, поэтому с удовольствием выступлю на разогреве у этих детей и буду рад видеть как можно больше людей в зале.

Главные герои спектакля — противоречивые чувства, которые время от времени охватывают каждого: злость, грусть, интерес, обида, страх, радость, удовольствие, вина.

Постановка по содержанию подходит зрителям разного возраста: дети узнают, почему стоит меньше обижаться по мелочам и радоваться как можно чаще, а взрослые расставят по полочкам жизненные события уходящего года и приведут свои чувства в гармонию.

Попасть на концерт и спектакль «Восемь чувств, или Рождение человека» можно, купив билет на bycard.by или по телефону +375 (29) 622-20-90.

По информации БелТА
Фото Алексея Варгана

 
Теги: Минск
 
 
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> Лидер группы J:МОРС Владимир Пугач откроет показ спектакля «Восемь чувств, или Рождение человека» семейного инклюзив-театра «і», который состоится 17...
 
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