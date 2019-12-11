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Уроженец Пинска лидер группы J:МОРС Владимир Пугач откроет показ спектакля семейного инклюзив-театра «і» в Минске
12.12.2019 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Несколько песен в исполнении Владимира Пугача станут преамбулой к постановке, в которой участвуют 80 актеров, в том числе дети с аутизмом.
Главные герои спектакля — противоречивые чувства, которые время от времени охватывают каждого: злость, грусть, интерес, обида, страх, радость, удовольствие, вина.
Постановка по содержанию подходит зрителям разного возраста: дети узнают, почему стоит меньше обижаться по мелочам и радоваться как можно чаще, а взрослые расставят по полочкам жизненные события уходящего года и приведут свои чувства в гармонию.
Попасть на концерт и спектакль «Восемь чувств, или Рождение человека» можно, купив билет на
По информации
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Уроженец Пинска лидер группы J:МОРС Владимир Пугач откроет показ спектакля семейного инклюзив-театра «і» в Минске
> Лидер группы J:МОРС Владимир Пугач откроет показ спектакля «Восемь чувств, или Рождение человека» семейного инклюзив-театра «і», который состоится 17...
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