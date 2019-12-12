В Москву за 6 часов: дневной поезд из Минска в столицу России планируют запустить в 2020 году

Источник материала: Tut.by

Дневной скоростной поезд, который свяжет Минск и Москву, планируют пустить до конца 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба БелЖД .



Фото с сайта meganews.by

Как рассказал начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, над этим работает специально созданная рабочая группа, в которую входят специалисты железнодорожных ведомств двух стран.

«В настоящий момент идет проработка этого проекта. Стоит задача, чтобы за 6 часов днем в комфортабельных условиях пассажиры могли совершить поездку между столицами двух государств», — сказал Владимир Морозов.

Проект планируют реализовать до конца 2020 года.