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В Москву за 6 часов: дневной поезд из Минска в столицу России планируют запустить в 2020 году
12.12.2019 22:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Дневной скоростной поезд, который свяжет Минск и Москву, планируют пустить до конца 2020 года. Об этом сообщает
Как рассказал начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов, над этим работает специально созданная рабочая группа, в которую входят специалисты железнодорожных ведомств двух стран.
«В настоящий момент идет проработка этого проекта. Стоит задача, чтобы за 6 часов днем в комфортабельных условиях пассажиры могли совершить поездку между столицами двух государств», — сказал Владимир Морозов.
Проект планируют реализовать до конца 2020 года.
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«Стоит задача, чтобы за 6 часов днем в комфортабельных условиях пассажиры могли совершить поездку между столицами двух государств», - сказал Владимир Морозов.
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