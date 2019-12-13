Вы хотите выехать на работу за границу? Вот что вам нужно знать

Источник материала: Полесская правда



Как рассказал корреспонденту pinsknews.by вриод начальника Пинского РОВД Дмитрий Кулеш, большинство граждан Республики Беларусь, которые находят работу за границей через знакомых, друзей, родственников или иными способами, зачастую, не имеют легального статуса в стране, т.е. не имеют разрешения на проживание и/или разрешения на работу, или временной регистрации, и соответственно проживают и/или работают за рубежом незаконно. Поэтому при нарушениях их прав, они становятся абсолютно беззащитны.

Кроме того, выезжая на работу самостоятельно, не зная точных и проверенных данных о работодателях, вы можете стать жертвой торговли людьми, объектами незаконного ввоза с целью сексуальной, трудовой и иных видов эксплуатации.

Согласно Положению о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 01.09.2010 г. № 450, МВД Республики Беларусь выдает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям специальные разрешения (лицензии) на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством за пределами Республики Беларусь.

Помните, что положением определен ряд требований и условий, предъявляемых к таким юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) с целью:

реализации недопустимости незаконной внешней трудовой миграции:

исключения случаев найма работников на условиях, унижающих их человеческое достоинство, наносящих вред их здоровью, их дискриминации;

всестороннего информирования граждан о положениях национального и иностранного законодательства, касающегося внешней трудовой миграции;

предоставления контактной и справочной информации о дипломатических представительствах (консульских учреждениях Республики Беларусь) в государстве трудоустройства (при их наличии) и международных организациях, осуществляющих защиту прав, свобод и законных интересов трудящихся-эмигрантов.

Данные требования носят защитный характер и устанавливают дополнительные гарантии для белорусских граждан, которые выезжают для трудоустройства за границу.

Задать вопросы по выезду и пребыванию на территории другой страны можно консультантам информационных телефонных линий, работающих на базе международного общественного объединения «Гендерные перспективы»/ Программы «Ла Страда» и общественного объединения «Клуб деловых женщин».

Обратиться можно, позвонив по номерам:

113 со стационарного телефона (администрируется совместно МОО «Гендерные перспективы» и ОО «Клуб деловых женщин»). Звонок со стационарных телефонов по Беларуси бесплатный. С 8.00 до 20.00, без выходных.

со стационарного телефона (администрируется совместно МОО «Гендерные перспективы» и ОО «Клуб деловых женщин»). Звонок со стационарных телефонов по Беларуси бесплатный. С 8.00 до 20.00, без выходных. 7113 для абонентов velcom, МТС, life. Администрируется МОО «Гендерные перспективы»/Программа «Ла Страда» Звонок оплачивается по тарифам мобильного оператора. С 8.00 до 20.00, без выходных.

для абонентов velcom, МТС, life. Администрируется МОО «Гендерные перспективы»/Программа «Ла Страда» Звонок оплачивается по тарифам мобильного оператора. С 8.00 до 20.00, без выходных. 8 801 201 5555 со стационарных и для абонентов velcom, МТС. Звонок со стационарных и мобильных телефонов по Беларуси бесплатный. С 8.00 до 20.00, без выходных.

Также можно обратиться за консультацией на электронную почту consultation@lastrada.by или через услугу онлайн-консультирования на сайте www.lastrada.by

Проконсультироваться можно по следующим вопросам:

трудоустройство в разных странах, заключение трудовых контрактов и гражданско-правовых договоров трудящимися-мигрантами, консультирование по вопросам нарушения прав мигрантов и трудовой эксплуатации за рубежом;

знакомство и заключение браков с иностранными гражданами;

особенности выезда на постоянное место жительство за рубеж;

особенности въезда и пребывания иностранных граждан в Республике Беларусь;

как действовать, оказавшись в кризисной ситуации за рубежом, в частности, когда у вас украли паспорт, вы подвергаетесь домашнему насилию за рубежом, у вас пропал родственник или знакомый за границей, а также в ситуациях торговли людьми;

обучение за рубежом: особенности поступления в учебные заведения за рубежом, правила безопасного выезда и поведения в чужой стране для студентов, возможности совмещения учебы и работы;

правила безопасности в путешествиях и на отдыхе;

особенности паспортно-визового режима, в том числе консультации по выезду несовершеннолетних за рубеж;

полезные адреса и телефоны за рубежом;

первичная идентификация потерпевших от торговли людьми и переадресация в другие организации, оказывающие помощь пострадавшим.