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Водителю бизнесмена из Борисова, проигравшему 8 тысяч долларов, дали три года с отсрочкой

16.12.2019 09:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

24-летний парень, проигравший 8 тысяч долларов своего работодателя, в суде признал свою вину и вернул директору половину похищенной суммы. Об этом сообщает МЛЫН.BY со ссылкой на заместителя прокурора Борисовского района Николая Литвина.


Фото: Pixabay.com

Молодого человека судили по ч. 3 ст. 205 УК Беларуси («Кража, совершенная в крупном размере»). На этапе предварительного расследования обвиняемый вернул директору половину похищенной суммы. На суде признал вину и раскаялся.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отсрочкой исполнения на два года. Приговор уже вступил в законную силу.

Напомним, в июле милиция сообщила о задержании 24-летнего парня по подозрению в краже крупной суммы — 8 тысяч долларов наличными. Эти деньги в апреле дал его директор, для того, чтобы он отвез их его родственнику в Гомель. Но до адресата сумма не дошла, а водитель пропал.

Бизнесмен рассказал, что парень работал на должности водителя чуть более года, он сам вызвался доставить деньги в Гомель. Но потом молодой человек перестал выходить на связь. Сначала бизнесмен допустил, что в дороге могло что-то случиться — например, авария. Но спустя пару дней машину обнаружили в одном из спальных районов Борисова.

Парня отыскали только в июле, после инцидента он прятался в Жодино. Его задержали прямо в зале игровых автоматов. Молодой человек сознался в краже и рассказал, что деньги успел потратить за два дня в одном из казино Минска.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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На этапе предварительного расследования обвиняемый вернул директору половину похищенной суммы. На суде признал вину и раскаялся.
 
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