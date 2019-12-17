В Березе учительница вызвала на 10-летнего школьника милицию за петарды

Источник материала: Tut.by

В Березе учительница нашла у 10-летнего школьника упаковку петард и вызвала милицию, сообщает МВД .



Фото: МВД

Прибывший на вызов инспектор изъял у ученика 75 штук «чесночков» — мини-петард, размером с канцелярскую кнопку, которые не нужно поджигать. Они издают громкие хлопки при контакте с твердой поверхностью.

Как пояснил мальчик, каждый день он брал у мамы полтора рубля якобы на молочные коктейли, а сам покупал петарды. В тот день у него было две коробки пиротехнических изделий. 25 штук он успел использовать.

«Правоохранители дадут оценку участию родителей в воспитании ребенка, а также действиям продавца. Реализация такой продукции запрещена лицам младше 15 лет», — уточнили в МВД.