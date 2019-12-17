«Кости растягивают собаки и птицы». Активисты хотят увековечить места массовых расстрелов под Гомелем

Источник материала: Tut.by

Инициативная группа гомельчан начала сбор подписей за исследование и увековечивание мест массовых расстрелов НКВД 1930−40-х годов под Гомелем. Текст петиции на днях появился на сайте petitions.by.





В БССР в 1920—1950-е годы было репрессировано 235.5 тысяч человек. Часть этих людей были расстреляны непосредственно возле Гомеля — в Бутулинском и Щекотовском лесу на выезде из города справа и слева от Черниговского шоссе.

«Невинные жертвы политического террора 30-х — начала 40-х годов лежат здесь. Они не захоронены ни по христианским, ни по человеческим нормам. Их останки с отверстиями от выстрелов в черепах лежат не под крестами, а находятся в общих ямах, а их кости растягивают собаки и птицы. Если мы считаем себя цивилизованными людьми, то это ненормально», — рассказывает о современном состоянии расстрельных мест участница инициативной группы журналист Лариса Щирякова.





Активисты предлагают провести обследование и изучение мест массовых захоронений в окрестностях Гомеля, предать им охранный статус и возвести памятник-мемориал в память жертв нацистов на том месте, где будут выявлены их останки. А также, в случае, если останки возможно идентифицировать, дать возможность родственникам и потомкам убитых перезахоронить их.





Схожее с петицией обращение также направлено в Гомельские областной и городской исполнительные комитеты, прокуратуру, Следственный комитет и КГБ. Ведь, согласно постановлению Верховного Совета Беларуси от 6 июня 1991 года «О порядке реабилитации жертв политических репрессий 1920-х — 1980-х годов», напоминают активисты, эти органы обязаны оказывать содействие родственникам и общественным объединениям в розыске мест захоронения лиц, расстрелянных и умерших в местах лишения свободы.