Безопасный фейерверк

Источник материала: Чырвоны прамень

Многие любители ярких и громких зрелищ уже начали закупать пиротехнические изделия. Конечно, фейерверк может украсить любое торжество, сделать его ярким и запоминающимся. Однако к организации этой части праздника необходимо готовиться тщательно и не сбрасывать со счетов безопасность.





Прежде всего помните, что пиротехнические изделия подлежат обязательному подтверждению их соответствия установленным требованиям в форме сертификации. В таких документах указывается класс опасности. Обращаем ваше внимание: пиротехнические изделия бытового назначения не могут иметь класс опасности выше III-го.

К каждому изделию в обязательном порядке должна быть приложена инструкция по эксплуатации, содержащая текст об опасности предмета и ограничении по его применению. Перед использованием обязательно загляните в инструкцию: каждое изделие, будь то петарда или салютная батарея, имеет свои особенности.

Теперь разберёмся с установкой и запуском. Расположите изделие на пустыре, не ближе 30 метров от людей, строений, деревьев, дорог. Затем хорошенько закрепите его на месте. Поджигать фитиль следует с наветренной стороны на расстоянии вытянутой руки. А теперь внимание! Как избежать самой распространённой ошибки, из-за которой чаще всего люди получают травмы? В случае несрабатывания фейерверка выжидайте 15 минут, прежде чем приблизиться к нему и проверить исправность!

Родителям на заметку!

Продажа любых пиротехнических изделий запрещается несовершеннолетним в возрасте до 15 лет. Объясните детям, что носить петарды и прочую пиротехнику в карманах крайне опасно. При трении они могут воспламениться и взорваться в кармане. Также нередки случаи, когда мальчишки держат зажжённые петарды в руках, соревнуются, кто дольше не выпустит из рук. Взрослые должны разъяснить ребятне, чем чревато такое баловство. Наклоняться над уже горящим или несработавшим изделием или пытаться зажечь его повторно – недопустимые ошибки в правилах безопасности при использовании пиротехники.

Екатерина БУРАК.