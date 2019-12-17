«Мелочное требование вызвано желанием еще раз унизить». Начался новый суд по «делу о б/у трусах» в Бобруйске

Источник материала: Tut.by

Помните дело об украденных в секонде Бобруйска б/у трусах? Оно продолжается — только стороны поменялись местами. В этот раз в суд пошел бывший обвиняемый Николай Нарожный — он требует от бывшей потерпевшей Алины Нестерович компенсировать ему стоимость трусов, украденных покупательницей в его магазине «Евро-хенд» осенью 2018 года. По факту кражи, зафиксированной камерой видеонаблюдения, был составлен протокол, женщина заплатила штраф в размере двух базовых. Однако трусы не вернула и не оплатила их стоимость. Спустя год после инцидента Николай Нарожный подал на нее в суд.



Фото: Светлана Головкина, TUT.BY

Сумма исковых требований — 15 рублей. Это, конечно, несопоставимо с издержками, которые понесла семья мужчины в результате прошлого судебного разбирательства — одни только услуги адвоката, по словам предпринимателя, обошлись в 8 тысяч рублей.

— Но мне важны не деньги, а справедливость, — пояснил Николай Нарожный.

Ответчица Алина Нестерович на заседание не явилась, уведомив суд о том, что находится на больничном.

Николай Нарожный дал пояснения по поводу того, как была сформирована стоимость трусов. Предприниматель отметил, что речь идет не о бывшем в употреблении изделии, а о новом кружевном белье с биркой, которое фигурирует на видеозаписи. «Бэушными» же, по его словам, были вторые трусы, которые Алина Нестерович попыталась украсть в день, когда произошла драка.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

По его словам, у Алины Нестерович, когда та подписывала протокол об административном нарушении, вопросов по стоимости трусов не возникло. Однако возвращать деньги за них она не стала.

Николай Нарожный подтвердил в суде, что ознакомлен с возражением на гражданский иск со стороны ответчицы, которая считает неуместным удовлетворение требований истца.

«Я убеждена, что его мелочное и запоздалое требование вызвано не желанием получить 15 рублей — сумму, которая гораздо меньше понесенных им расходов, а желанием еще раз унизить меня и заставить заново пережить весь кошмар», — сказано в документе.

Предприниматель не отрицает, что дело вовсе не в компенсации — хотя его семья лишилась крупной суммы и бизнеса, а сам он 5 месяцев провел в СИЗО и получил судимость.

В «деле о трусах», считает Николай Нарожный, еще рано ставить точку, потому как у него к Алине Нестерович «осталось много вопросов».

— Думаю, что после Нового года я подам в суд еще один иск, — сообщил он.

Следующее заседание по «делу о трусах» состоится 27 декабря.

Что вообще произошло?

9 октября 2018 года в бобруйском магазине «Евро-хенд» подрались его владелец Николай Нарожный и покупательница Алина Нестерович. Поводом для конфликта стали трусы, которые женщина, как утверждает предприниматель, попыталась украсть, но была поймана с поличным. До этого Алина Нестерович уже воровала белье в «Евро-хенде»: в сентябре камера в магазине зафиксировала, как женщина прячет в кармане трусы и идет в примерочную с бюстгальтером, который затем исчезает.

Кто именно спровоцировал драку, суду выяснить так и не удалось: стороны процесса противоречили друг другу. Позже судмедэкспертиза установила, что и у женщины, и у мужчины имеются равнозначные легкие телесные повреждения.

Покинув магазин, Алина Нестерович вызвала сотрудников милиции, которым сообщила, что Нарожный ее не только избил, разорвал рот и вообще грозился убить, но и пытался изнасиловать. Впоследствии она отказалась от слов об изнасиловании, сославшись на то, что неправильно истолковала действия предпринимателя.

Тем не менее, мужчина был в тот же день задержан и позже выпущен под залог в 5 тысяч рублей, против него возбудили дело по факту вымогательства с применением насилия. Возмущенный этим, он выложил в Сеть видео с кражей трусов, которое набрало почти 50 тысяч просмотров. Алина Нестерович посчитала, что это является оскорблением ее чести и достоинства, подав в суд гражданский иск, — и суд решил, что Николай Нарожный должен выплатить ей 100 рублей компенсации.

Повторно Нарожный был взят под стражу 11 января в зале суда — и оставался в СИЗО до 6 июня.



Фото: Мирон Климович, TUT.BY

За драку в магазине суд лишил предпринимателя свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в колонии усиленного режима и конфискацией имущества, а также компенсацией морального ущерба в размере 1000 рублей.

Позже Могилевский областной суд рассмотрел апелляцию и переквалифицировал статью для предпринимателя — в принуждение к исполнению обязательств. Приговор был изменен , ему назначили 2,5 года домашней «химии» по другой статье, прямо в зале суда Николая Нарожного освободили .

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