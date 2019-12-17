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Иностранец оставил более 9 тысяч долларов в раздевалке минского аквапарка. Деньги украли

18.12.2019 18:58 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Приехавший в Минск иностранец отправился в аквапарк. Там он оставил в раздевалке более 9 тысяч долларов, которые украли, сообщает пресс-служба МВД.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В кабинке для переодевания мужчина оставил джинсы, в кармане которых было 9 тысяч долларов и 900 белорусских рублей. Мужчина провел в аквапарке около двух часов, а когда вернулся в раздевалку, то не обнаружил своих денег. Он обратился в милицию.

По камерам видеонаблюдения милиция определила людей, которые могли быть причастны к хищению. Деньги забрали двое мужчин: один подобрал с пола, второй залез в карман.

Первым милиционеры проверили 42-летнего мужчину, который приехал в Беларусь с семьей в турпоездку. Его задержали в Несвиже во время экскурсии по замку. Он пояснил, что взял только 900 рублей, которые лежали на полу в кабинке. 800 рублей оказались при нем.

В раздевалку также заходил 24-летний уроженец Гомельщины. Он признался, что, увидев чужие брюки, проверил карманы и достал из них пачку долларов. Из похищенной суммы 8800 долларов обнаружили у него дома.

Мужчины задержаны за кражу. В милиции пояснили: в данной истории не важно, что один фигурант достал деньги из чужого кармана, а второй — нашел их на полу. По закону найденные вещи необходимо сдавать администратору учреждения или сообщить в милицию. Если в течение шести месяцев не будет установлен владелец, найденный предмет переходит в собственность нашедшего.

 
Теги: Минск
 
 
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Приехавший в Минск иностранец отправился в аквапарк. Там он оставил в раздевалке более 9 тысяч долларов.
 
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