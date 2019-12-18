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Безработный из Барановичского района отдал интернет-мошеннику 735 рублей за «трудоустройство» в Германии
19.12.2019 07:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
30-летний житель деревни Новая Мышь перечислил интернет-мошеннику 735 рублей за трудоустройство в Германии, пишет газета
В интернете мужчина познакомился с человеком, который обещал оказать ему содействие при трудоустройстве в чужой стране, а также обещал помочь с поиском жилья.
За свои услуги интернет-собеседник попросил чуть более 735 рублей, которые житель Новой Мыши перевел ему денежным переводом. Однако сразу после того, как средства были получены, посредник перестал выходить на связь.
СК возбудил уголовное дело по статье «Мошенничество».
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Безработный из Барановичского района отдал интернет-мошеннику 735 рублей за «трудоустройство» в Германии
Злоумышленник обещал за эти деньги помочь потерпевшему с поиском жилья и трудоустройством.
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