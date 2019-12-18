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Наталья Киселева встретилась с трудовым коллективом хлебоприемного пункта

19.12.2019 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева провела встречу с работниками Буда-Кошелевского хлебоприемного пункта.

Наталья Киселева встретилась с трудовым коллективом хлебоприемного пункта

Встреча прошла в рамках Единого дня информирования, посвященного традициям суверенной Беларуси. Наталья Киселева остановилась также на вопросах социально-экономического развития района, работе аграрно-промышленного комплекса. Перед присутствовавшими выступил инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Александр Хацулев, сделавший акцент на безопасном использовании пиротехнических изделий, правилах поведения на зимних водоемах и другом.

Наталья Киселева встретилась с трудовым коллективом хлебоприемного пункта
Наталья Киселева встретилась с трудовым коллективом хлебоприемного пункта
Наталья Киселева встретилась с трудовым коллективом хлебоприемного пункта
Наталья Киселева встретилась с трудовым коллективом хлебоприемного пункта

Ольга МАРЦЕЛЕВА

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Председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева провела встречу с работниками Буда-Кошелевского хлебоприемного пункта. Встреча прошла в...
 
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