В Кодексы планируют внести изменения, они затронут несовершеннолетних осужденных

Источник материала: Tut.by

Законодатели предлагают внести изменения и дополнения в Гражданский процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы, сообщает Национальный правовой портал pravo.by. Основные из них касаются несовершеннолетних.



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Большинство новшеств, которые планируют ввести в Уголовно-исполнительный кодекс, затрагивает несовершеннолетних. Так, например, несовершеннолетним, осужденным с применением принудительных мер воспитательного характера, предлагают дать возможность обжаловать выговоры, который они получили. При этом, в случае обжалования исполнение выговора не приостанавливается. На обжалование у прокурора или вышестоящего должностного лица человеку предлагают выделить год. Что касается обжалования в суде, то оно производится в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом.

Одно из нововведений: после возбуждения дела по жалобам осужденных к исправработам, ограничению свободы, несовершеннолетних, осужденных с применением принудительных мер воспитательного характера, суд должен немедленно истребовать все необходимые документы, которые характеризуют человека. А также — копии материалов по высказываниям, которые они обжалуют. Предоставить их обязаны орган, должностное лицо, имеющие право налагать взыскание.

Еще одно возможное нововведение, чтобы заявителей, осужденных к исправительным работам, ограничению свободы, а также несовершеннолетних, осужденных с применением принудительных мер воспитательного характера, извещали о времени и месте судебного заседания. Однако при условии, что их известили, их неявка не препятствует рассмотрению дела.