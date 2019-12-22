Что делать при высоком уровне холестерина и чем полезно сало. Сосудистый хирург отвечает на вопросы

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Почему даже при приеме статинов продолжает развиваться атеросклероз? Какие анализы надо сдавать, если начинается варикоз? Что нужно делать, чтобы не произошел инсульт? Как определить, что с сосудами не все в порядке? Главный внештатный сосудистый хирург Комитета по здравоохранению Мингорисполкома заведующий отделением сосудистой хирургии 4-й городской больницы Минска им. Н.Е. Савченко, к.м.н. Иван Климчук продолжает отвечать на вопросы читателей. Начало тут .

Почему надо принимать статины



Иван Климчук. Фото: Оксана Журавлева, портал «Здоровые люди». Фото: портал "Здоровые люди"

— Два года назад перенес стентирование коронарных сосудов. Принимаю статин (10−15 мг) по назначению кардиолога. Соблюдаю диету, стараюсь вести активный образ жизни (45 лет). В БЦА есть бляшки. За последние полтора года вырос уровень стеноза примерно на 10% и составляет 50−55%. При этом уровень холестерина (общий) стабильно не превышает норму. Как такое может быть, что бляшки растут и стеноз увеличивается, несмотря на статины? Следует ли повышать их дозу? Упадет ли при этом холестерин? Что посоветуете? Если дело дойдет до операции, что менее рискованно?

Иван Климчук: Ваша ситуация говорит о том, что у вас мультифокальное поражение артериальных бассейнов в молодом возрасте. Это свидетельствует о злокачественности атеросклеротического процесса и значимом риске его прогрессирования. В этом году в 4 ГКБ в Городском сосудистом центре совместной с кафедрой общей хирургии БГМУ стартовал научный проект под руководством профессора Вячеслава Янушко по изучению и коррекции мультифокального атеросклероза, и сейчас мы детально занимаемся этой проблемой. Статины не исключают прогрессирование атеросклеротического процесса, а лишь замедляют его ход и снижают вероятность развития осложнений, таких как инфаркт, инсульт и гангрена нижних конечностей. Статины снижают уровень холестерина, как общего, так и «плохого», улучшают профиль липидограммы. Кроме того, статины обладают еще и противовоспалительным действием на бляшку. Она становится более стабильной и инертной в плане развития на ней тромбоза, снижается вероятность ее разрыва, надрыва и других сосудистых катастроф. Улучшается состояние самой сосудистой стенки, повышается ее эластичность. Статины блокируют перекисное окисление липидов, которое является индуцирующим фактором развития атеросклероза. Есть исследования, которые показали, что прием статинов в значимых дозировках приводит даже к регрессу атеросклеротических бляшек.

Для решения вопроса о коррекции дозы препарата следует сдать развернутый анализ крови на содержание липидов (холестерина) — липидограмму и обратиться к сосудистому хирургу 4-й ГКБ.

Если дело дойдет до операции (стентирование либо открытая хирургическая операция), решение будет приниматься индивидуально и основываться на данных обследования: УЗИ БЦА (брахиоцефальные артерии), и, при необходимости, КТ-ангиография БЦА.

— У мамы сильный варикоз. Мне 40 лет, и у меня тоже на ногах появляются сеточки из вен, одна вена уже визуально выступает. Подскажите дорожную карту: к какому врачу идти, какие анализы сдавать? Можно ли убрать проявления нехирургическим путем?

Иван Климчук: Если вы жительница Минска, то необходимо обратиться к хирургу в свою поликлинику, который при необходимости направит на консультацию в Городской сосудистый центр (4 больница) к сосудистому хирургу. Какие анализы сдавать? До консультации необходимо выполнить УЗИ вен нижних конечностей. Возможность удаления сеточек вен нехирургическим путем существует и называется склеротерапией.





— Как после химиотерапии восстановить вены?

Иван Климчук: Необходимо сначала выполнить УЗИ вен конечностей. После проведения исследований обратиться в Городской сосудистый центр в 4-ю больницу.

— Можно ли удалить атеросклеротическую бляшку, чтобы спокойно спать? И что мне нужно делать, чтоб не заработать инсульт (мне 49лет, и еще маленькие дети). Есть ли какие препараты или народные средства, которые чистят сосуды?

Иван Климчук: Указанная вами ситуация пока не является показанием к какой-то хирургической коррекции. Помимо немедикаментозных методов профилактики атеросклероза и снижения уровня холестерина (диета, поддержание массы тела, физическая активность, отсутствие вредных привычек), необходима лекарственная терапия, в т.ч. антиагреганты и статины. Помимо этого, необходим ультразвуковой контроль 1 раз в два года. И обязателен контроль артериального давления.

— У моей дочки (34 года, среднего телосложения) высокий холестерин ЛПНП (липопротеины низкой плотности), триглицериды. Если принимает статины, то ухудшаются показатели АСТ, АЛТ, билирубин. Альфа-амилаза превышена в 4 раза. Помогите, что делать?

Иван Климчук: В связи с тем, что в данной ситуации уровень атерогенного («плохого») холестерина повышен, необходимо придерживаться всех немедикаментозных рекомендаций (о них мы говорили выше), а также рассмотреть возможность применения других групп препаратов, которые также приводят к снижению уровня холестерина. Они менее эффективны, но в случае непереносимости статинов и отсутствия эффекта от немедикаментозной коррекции могут назначаться. Это необходимо обсудить с вашим лечащим врачом.

— Маме 77 лет. Облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей (ампутация левой ноги). Как сохранить правую ногу? От «Пентоксифиллина» и «Ксантиноланикотината» болит сердце. Какие сосудистые препараты можно проколоть?

Иван Климчук: Вам необходимы консультация кардиолога и базовая терапия (ацетилсалициловая кислота и статины). Возможность применения указанных в вопросе препаратов необходимо оценить после консультации у кардиолога и выявления рисков со стороны сердца (оценить соотношение «риск-польза»).

— Нужно ли делать МРТ сосудов при высоком холестерине? Кроме холестерина все анализы в норме, УЗИ внутренних органов в норме. Какие еще могут быть причины высокого холестерина? Сколько помню холестерин всегда был высоким с момента как сделали общий анализ лет 10 назад. Сейчас 42 года.

Иван Климчук: Из обследований: желательно сделать УЗИ брахиоцефальных артерий (БЦА) для того, чтобы исключить наличие атеросклероза, сдать анализ крови — липидограмму — и посоветоваться с вашим лечащим врачом либо с нашим сосудистым хирургом 4-й ГКБ.

— Меня волнует низкий показатель холестерина у моей внучки 14,5 лет, особенно показатель ЛПВП (липопротеины высокой плотности). Я знаю, что низкий холестерин тоже не очень хорошо, как и высокий. Что вы можете сказать по этому вопросу?

Иван Климчук: Надо обратиться к врачу педиатру (подростковому врачу), который, при необходимости, назначит программу обследования и даст необходимые рекомендации.

— Мне 50 лет. Холестерин повышен постоянно. Артериальная гипертензия 1 ст. Как понять по состоянию сосудов, надо ли принимать статины? УЗИ БЦА?

Иван Климчук: Необходимо сделать УЗИ брахиоцефальных артерий, липидограмму и посоветоваться с вашим лечащим врачом либо с сосудистым хирургом 4 ГКБ. УЗИ БЦА будет полезно выполнить для оценки риска сосудистых катастроф в будущем.

Можно ли победить наследственность, и полезно ли сало



Иван Климчук. Фото: Оксана Журавлева, портал «Здоровые люди». Фото: портал "Здоровые люди"

— Можно ли победить наследственность сердечно-сосудистых заболеваний? Конкретно, как это сделать?

Иван Климчук: Здоровье, по данным ВОЗ, на 50% зависит от образа жизни, на 20% от наследственности, на 20% от состояний окружающей среды и на 10% от развития системы здравоохранения. Делайте вывод сами. Даже при наличии отягощенной генетики мы можем повлиять на ситуацию, придерживаясь правильного образа жизни, следя за состоянием своего здоровья, выполняя рекомендации врачей.

Хотелось бы добавить, что проблема сосудистых заболеваний и смертности от сердечно-сосудистых проблем чрезвычайно актуальна для Беларуси. По международным стандартам мы находимся в зоне высокого риска, в красной зоне. Многие советы врачей воспринимают как страшилки и запугивания, и почти у каждого есть история о деде, который жил в деревне, пил крепкие напитки, ел сало с картошкой, курил и умер в 95 лет на сеновале. К сожалению, данные о средней продолжительности жизни, особенно среди мужчин в нашей стране, по сравнению с другими странами, говорят об обратном.

— Как определить, что с сосудами не все в порядке? Основные симптомы? Читала, что это могут быть судороги, кожа становится сухой, может ухудшаться даже вид волос и ногтей?

Иван Климчук: Различают венозные, артериальные и лимфотические сосуды. При патологии каждой из групп сосудов будет своя симптоматика. При варикозной болезни основные симптомы — чувство тяжести в нижних конечностях, особенно после физической нагрузки и в конце рабочего дня. Наличие судорог чаще в ночное время. Чувство отека к концу дня.

Ухудшение вида волос и ногтей характерно для патологии артерий нижних конечностей, когда из-за нарушения питания выпадают волосы на голени, нарушается их рост, и ногти на пальцах ног утрачивают свой блеск и становятся слоистыми. Этому, как правило, предшествует появление болей в икроножных мышцах при ходьбе, снижение дистанции безболевой ходьбы, необходимость останавливаться при ходьбе.

— Вредно ли сало?

Иван Климчук: Сало, при регулярном употреблении в небольшом количестве (примерно 30 гр в день), оказывает благотворное влияние на липидный профиль крови, на состояние волос и ногтей, кожи, на настроение. Желательно есть не копченое и не жареное сало.

— Всегда ли заболевания сосудов связаны с образом жизни? Какие болезни могут спровоцировать патологии сосудов?

Иван Климчук: Не всегда. Поражения сосудов могут возникать при других заболеваниях, таких как сахарный диабет, хронические заболевания почек, подагра, артериальная гипертензия. Вместе с тем, чаще всего все эти причины взаимосвязаны.

— У меня общий холестерин — 8,2, ЛНП (липопротеины низкой плотности) — 5,26, ЛПВ (липопротеины высокой плотности) — 2,19. Триглицериды 1,14. Давление 110/70. Ожирения и сахарного диабета нет. УЗИ сосудов хорошее. Нужно ли мне принимать статины?

Иван Климчук: Ситуация по липидному профилю неблагоприятная. Но мы не знаем ни возраста, ни сопутствующие патологии, не знаем семейный анамнез и выполняются ли те рекомендации немедикаментозной коррекции гиперхолестеринемии (повышенное содержание холестерина в крови). Если немедикаментозная терапия не помогает, обязателен прием статинов.

— Стеноз сонной артерии 80%. При данном диагнозе может быть только операция? Как период реабилитации после этой операции?

Иван Климчук: При данном диагнозе поможет только операция. В нашем сосудистом центре, который расположен в 4-й городской клинической больнице им. Н.Е.Савченко, выполняются как открытые операции, так и эндоваскулярные вмешательства — стентирование сонной артерии. Вид операции определяется индивидуально в зависимости от анатомического характера расположения атеросклеротической бляшки, сопутствующей патологии, возраста пациента. В случае открытой операции, обычно мы выписываем на 6−7 сутки после вмешательства, после эндоваскулярной — на 2−3 сутки.

— На нижних веках появляются желтые бляшки. Врачи общей практики говорят, что это холестериновые бляшки. В липидограмме уровень холестерина в норме. Один раз удалял хирургическим способом. Но они снова начали появляться. Мужчина, 40 лет. Здоров, без вредных привычек. Вес в норме. Что порекомендуете?

Иван Климчук: Если уровень холестерина и липидограмма в норме, следует обратиться к пластическим хирургам.

После удаления желчного пузыря, флебэктомии и с синдромом WPW как правильно почистить сосуды?

Иван Климчук: Сосуды не чистятся. Нет даже такого понятия, как чистка сосудов.