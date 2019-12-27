ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тим Театр | Венедиктов о Лукашенко | Новый тренер Гомеля. «ВЕЧЕРНИЙ ВЫПУСК»

28.12.2019 06:26 — Новости Общества | Сильные новости (Гомель)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Сильные новости (Гомель)

Ежедневно, за исключением выходных, на YouTube-канале, сайте и официальных группах в соцсетях «Сильных новостей» выходят вечерние информационные выпуски. Важные и актуальные новости города, области и страны в целом — смотрите у нас.

Атмосферные спектакли в «Тим Театре» появились ещё 2 года назад с пьесы белорусского драматурга Андрея Курейчика, которую он подарил театру. Сейчас такие спектакли пользуются огромной популярностью, а сам театр представляет их не только в Беларуси, но и за рубежом. Какой ещё репертуар будет представлен «Тим Театром», как коллектив живёт сейчас и какие проблемы существуют, об этом смотрите в сюжете в нашем «Вечернем Выпуске».

СН 27.12.2019

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежедневно, за исключением выходных, на YouTube-канале, сайте и официальных группах в&...
 
Новости дня
Новости общества
 
Героя Франции из Барановичей, погибшего во время военной операции в Мали, привезли хоронить на родину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика