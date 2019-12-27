Тим Театр | Венедиктов о Лукашенко | Новый тренер Гомеля. «ВЕЧЕРНИЙ ВЫПУСК»

Источник материала: Сильные новости (Гомель)

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Атмосферные спектакли в «Тим Театре» появились ещё 2 года назад с пьесы белорусского драматурга Андрея Курейчика, которую он подарил театру. Сейчас такие спектакли пользуются огромной популярностью, а сам театр представляет их не только в Беларуси, но и за рубежом. Какой ещё репертуар будет представлен «Тим Театром», как коллектив живёт сейчас и какие проблемы существуют, об этом смотрите в сюжете в нашем «Вечернем Выпуске».

СН 27.12.2019