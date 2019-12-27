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Главная ёлка района зажгла огни в Доме культуры аг. Новка

28.12.2019 — Новости Общества | Жыцце Прыдзвiння (Витебск)  
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Источник материала: Жыцце Прыдзвiння (Витебск)

 В празднике, прошедшем в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети», приняли участие председатель райисполкома Геннадий Сабынич, заместитель председателя райисполкома Жанна Черкунова, представители отделов идеологической работы, культуры и по делам молодежи, по образованию, по чрезвычайным ситуациям, общественных организаций.

Главная ёлка района зажгла огни в Доме культуры аг. Новка

На снимке: участники праздника с почетными гостями

Яркий новогодний праздник собрал порядка сотни ребятишек из многодетных, приемных семей, оставшихся без попечения родителей, домов семейного типа, а также отличников учебы, победителей олимпиад, спортивных состязаний, лауреатов конкурсов.

Уже более 20 лет акция проводится по инициативе главы государства и привлекает внимание общества к проблемам и нуждам детей, в первую очередь наиболее уязвимых категорий. Нынче благотворительный марафон стартовал 9 декабря и продлится по 10 января.

— Новый год и Рождество — это время радостных ожиданий и светлых надежд и очень важно, чтобы они оправдались для каждого ребенка, чтобы любой из них поверил в добро, в свое будущее, в то, что он нужен своей стране, — сказал
Геннадий Сабынич. 

Нынче организаторы праздника пригласили юных гостей в мир магии и волшебства вместе с учениками школы Хогвартс. Мальчишки и девчонки были не просто зрителями, но и активными участниками сказочного действа. Они виртуально украшали ёлку, накрывали праздничный стол, выбирали для бала наряд, звали Деда Мороза и Снегурочку, вместе зажигали волшебную звезду. А после театрального представления кружились в хороводе вокруг ёлки, пели, плясали и фотографировались, чтобы запечатлеть удивительные моменты волшебного праздника.

Нина Столяренко

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