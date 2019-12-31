|
Футболисты, лесники и стойкие «аккумуляторщики». Люди Брестчины, которые удивили в 2019 году
01.01.2020 00:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
2019 год брестчане будут долго вспоминать. А как его забудешь? Это же год, когда наконец-то достроили Театр кукол. Ах да, еще 1000-летие отпраздновали и в чемпионате Беларуси по футболу победили. И еще много всего и всех было, кто нас удивлял, радовал, вдохновлял.
Мэр и губернатор, которые смогли
1000-летие в Бресте отпраздновали с размахом. Под юбилей в городе построили Западный обход, стоимостью 180 миллионов рублей, Кобринский мост, новый автовокзал, крутую школу и ряд других важных объектов. Кроме того пробили Набережную до улицы Ленина, благоустроили и открыли Городской сад, который долгие годы был скрыт за забором. Заодно и гештальт с театром кукол закрыли. Реконструкцию старого здания кукольников начали еще в январе 2011 года и к 2013 обещали сдать объект. С тех пор
Зайцев и его команда, которые пришли, поиграли, победили
В 1992 году брестчане уже завоевывали бронзу чемпионата, а затем на долгие 27 лет оставались без наград первенства. Ситуация изменилась, когда в клуб пришел бизнесмен Александр Зайцев, а за ним — большие деньги. В 2019 году на своем поле брестское «Динамо» досрочно стало чемпионом Беларуси. Список тех, кому стоит сказать спасибо за этот трофей, по
«Аккумуляторщики», которые продолжают бороться
Противники аккумуляторного завода не перестают удивлять своей стойкостью. С 25 февраля 2018 года они каждое воскресенье выходят на площадь Ленина, чтобы пообщаться и обменяться последними новостями, а затем пройтись колонной по центру Бреста.
Этот год стал для протеста знаковым. 14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.
В ноябре предприятие
Географ-физрук, который борется за белорусскоязычную школу в своей деревне
В 2019 году многие узнали, что, оказывается, в Брестской области есть агрогородок Омеленец. К сожалению, повод был грустный —
Пожарные и лесники, которые спасали (и будут спасать) полесские болота и леса
Лето для белорусских пожарных и лесников горячая пора в прямом и переносном смыслах. Каждый год в стране разгораются крупные лесные пожары. В апреле этого года
Фермеры: большие и маленькие, которые «наше все»
Фермеры Брестской области каждый год разбивают сельхозстереотипы. В Беларуси невозможно вырастить вкусные арбузы? Как бы не так! В Беларуси нельзя собрать хороший и крупный виноград? Ха, подержите наше пиво! В этом году столинский фермер Александр Банель показал нам
Матушка, которая шьет национальные платья для жен послов и министров
Традиционной вышивкой дизайнер из Кобрина
Пусть следующий год сталкивает вас только с хорошими людьми, а вы знакомьте их с нами — порадуемся вместе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За эти 365 дней сто-о-олько хороших людей нам встретилось! Давайте вспоминать вместе.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)