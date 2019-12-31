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Футболисты, лесники и стойкие «аккумуляторщики». Люди Брестчины, которые удивили в 2019 году

01.01.2020 00:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2019 год брестчане будут долго вспоминать. А как его забудешь? Это же год, когда наконец-то достроили Театр кукол. Ах да, еще 1000-летие отпраздновали и в чемпионате Беларуси по футболу победили. И еще много всего и всех было, кто нас удивлял, радовал, вдохновлял.


Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук

Мэр и губернатор, которые смогли

1000-летие в Бресте отпраздновали с размахом. Под юбилей в городе построили Западный обход, стоимостью 180 миллионов рублей, Кобринский мост, новый автовокзал, крутую школу и ряд других важных объектов. Кроме того пробили Набережную до улицы Ленина, благоустроили и открыли Городской сад, который долгие годы был скрыт за забором. Заодно и гештальт с театром кукол закрыли. Реконструкцию старого здания кукольников начали еще в январе 2011 года и к 2013 обещали сдать объект. С тех пор дедлайн постоянно переносился то на 2015 год, то на 2018-й. В 2019 его все-таки открыли. В общем все, что хотели достроили, все, что обещали — открыли. Кто молодец? Мэр молодец! Губернатор молодец! Да, да, знаем. Нет у нас мэров и губернаторов. Ок. Наши Александр Рогачук и Анатолий Лис.


Зайцев и его команда, которые пришли, поиграли, победили

В 1992 году брестчане уже завоевывали бронзу чемпионата, а затем на долгие 27 лет оставались без наград первенства. Ситуация изменилась, когда в клуб пришел бизнесмен Александр Зайцев, а за ним — большие деньги. В 2019 году на своем поле брестское «Динамо» досрочно стало чемпионом Беларуси. Список тех, кому стоит сказать спасибо за этот трофей, по ссылке.

«Аккумуляторщики», которые продолжают бороться

Противники аккумуляторного завода не перестают удивлять своей стойкостью. С 25 февраля 2018 года они каждое воскресенье выходят на площадь Ленина, чтобы пообщаться и обменяться последними новостями, а затем пройтись колонной по центру Бреста.

Этот год стал для протеста знаковым. 14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

В ноябре предприятие посетил мэр Бреста, чтобы проверить работает завод или нет.

Географ-физрук, который борется за белорусскоязычную школу в своей деревне


В 2019 году многие узнали, что, оказывается, в Брестской области есть агрогородок Омеленец. К сожалению, повод был грустный — слухи о закрытии последней белорусскоязычной средней школы Каменецкого района. Сельский учитель географии и физкультуры Павел Кендысь заступился за учебное заведение, в котором преподает, и начал сбор подписей под электронной петицией против ее расформирования. В декабре с сельчанами встретились представители районной власти. Эмоциональное общение продолжалось несколько часов, но ответа на вопрос, закроют школу или нет, никто так и не получил. Вопрос с Омеленецкой средней школой пока не решен.

Пожарные и лесники, которые спасали (и будут спасать) полесские болота и леса


Лето для белорусских пожарных и лесников горячая пора в прямом и переносном смыслах. Каждый год в стране разгораются крупные лесные пожары. В апреле этого года досталось Ольманским болотам, где за четыре дня огнем было повреждено 400 га леса. На месте работали около 250 человек: лесники и спасатели, которые днем сдерживали пламя, а ночью — тушили. Пожар ликвидировали, никто не пострадал.

Фермеры: большие и маленькие, которые «наше все»


Фермеры Брестской области каждый год разбивают сельхозстереотипы. В Беларуси невозможно вырастить вкусные арбузы? Как бы не так! В Беларуси нельзя собрать хороший и крупный виноград? Ха, подержите наше пиво! В этом году столинский фермер Александр Банель показал нам свои виноградные теплицы, бывший пожарный из деревни Гвозница, Малоритского района Юрий Билецкий — грядки с патиссонами, а под Березой Дмитрий Лутаев хвастался своей органик-фермой. Приятно удивляли и крупные аграрии области: в Малоритском районе, например, в качестве эксперимента решили попробовать давать коровам молочный шоколад. Буренкам понравилось, аграриям — тоже. За самоотверженный труд каждому фермеру по лайку, коровам — по два.

Матушка, которая шьет национальные платья для жен послов и министров


Супруга министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея Вера Полякова в платье от Марины Борифатьевой. Фото из ВК Марины Бонифатьевой

Традиционной вышивкой дизайнер из Кобрина Марина Бонифатьева занялась еще в те годы, когда национальные мотивы только готовились стать частью белорусского масс-культа. В этом году супруга министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея Вера Полякова надела ее платье на праздник для послов и представителей дипмиссий. Наряд произвел фурор. Всех особенно умилил вышитый деревенский домик. Его Марина Бонифатьева нашла на старом рушнике и перенесла на наряд.

Пусть следующий год сталкивает вас только с хорошими людьми, а вы знакомьте их с нами — порадуемся вместе. Пишите, звоните — всегда ваш TUT.BY. С Новым годом, друзья!

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Теги: Новости, Последние новости
 
 
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За эти 365 дней сто-о-олько хороших людей нам встретилось! Давайте вспоминать вместе.
 
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