Футболисты, лесники и стойкие «аккумуляторщики». Люди Брестчины, которые удивили в 2019 году

Источник материала: Tut.by

2019 год брестчане будут долго вспоминать. А как его забудешь? Это же год, когда наконец-то достроили Театр кукол. Ах да, еще 1000-летие отпраздновали и в чемпионате Беларуси по футболу победили. И еще много всего и всех было, кто нас удивлял, радовал, вдохновлял.



Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук

Мэр и губернатор, которые смогли

1000-летие в Бресте отпраздновали с размахом. Под юбилей в городе построили Западный обход, стоимостью 180 миллионов рублей, Кобринский мост, новый автовокзал, крутую школу и ряд других важных объектов. Кроме того пробили Набережную до улицы Ленина, благоустроили и открыли Городской сад, который долгие годы был скрыт за забором. Заодно и гештальт с театром кукол закрыли. Реконструкцию старого здания кукольников начали еще в январе 2011 года и к 2013 обещали сдать объект. С тех пор дедлайн постоянно переносился то на 2015 год, то на 2018-й. В 2019 его все-таки открыли. В общем все, что хотели достроили, все, что обещали — открыли. Кто молодец? Мэр молодец! Губернатор молодец! Да, да, знаем. Нет у нас мэров и губернаторов. Ок. Наши Александр Рогачук и Анатолий Лис.





Зайцев и его команда, которые пришли, поиграли, победили

В 1992 году брестчане уже завоевывали бронзу чемпионата, а затем на долгие 27 лет оставались без наград первенства. Ситуация изменилась, когда в клуб пришел бизнесмен Александр Зайцев, а за ним — большие деньги. В 2019 году на своем поле брестское «Динамо» досрочно стало чемпионом Беларуси. Список тех, кому стоит сказать спасибо за этот трофей, по ссылке .

«Аккумуляторщики», которые продолжают бороться

Противники аккумуляторного завода не перестают удивлять своей стойкостью. С 25 февраля 2018 года они каждое воскресенье выходят на площадь Ленина, чтобы пообщаться и обменяться последними новостями, а затем пройтись колонной по центру Бреста.

Этот год стал для протеста знаковым. 14 июня Брестский облисполком опубликовал на своем сайте распоряжение губернатора Лиса о приостановлении строительства аккумуляторного завода «до устранения выявленных нарушений». 17 июня областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

В ноябре предприятие посетил мэр Бреста , чтобы проверить работает завод или нет.

Географ-физрук, который борется за белорусскоязычную школу в своей деревне





В 2019 году многие узнали, что, оказывается, в Брестской области есть агрогородок Омеленец. К сожалению, повод был грустный — слухи о закрытии последней белорусскоязычной средней школы Каменецкого района. Сельский учитель географии и физкультуры Павел Кендысь заступился за учебное заведение, в котором преподает, и начал сбор подписей под электронной петицией против ее расформирования. В декабре с сельчанами встретились представители районной власти. Эмоциональное общение продолжалось несколько часов, но ответа на вопрос, закроют школу или нет, никто так и не получил. Вопрос с Омеленецкой средней школой пока не решен.

Пожарные и лесники, которые спасали (и будут спасать) полесские болота и леса





Лето для белорусских пожарных и лесников горячая пора в прямом и переносном смыслах. Каждый год в стране разгораются крупные лесные пожары. В апреле этого года досталось Ольманским болотам , где за четыре дня огнем было повреждено 400 га леса. На месте работали около 250 человек: лесники и спасатели, которые днем сдерживали пламя, а ночью — тушили. Пожар ликвидировали, никто не пострадал.

Фермеры: большие и маленькие, которые «наше все»





Фермеры Брестской области каждый год разбивают сельхозстереотипы. В Беларуси невозможно вырастить вкусные арбузы? Как бы не так! В Беларуси нельзя собрать хороший и крупный виноград? Ха, подержите наше пиво! В этом году столинский фермер Александр Банель показал нам свои виноградные теплицы , бывший пожарный из деревни Гвозница, Малоритского района Юрий Билецкий — грядки с патиссонами , а под Березой Дмитрий Лутаев хвастался своей органик-фермой . Приятно удивляли и крупные аграрии области: в Малоритском районе, например, в качестве эксперимента решили попробовать давать коровам молочный шоколад . Буренкам понравилось, аграриям — тоже. За самоотверженный труд каждому фермеру по лайку, коровам — по два.

Матушка, которая шьет национальные платья для жен послов и министров



Супруга министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея Вера Полякова в платье от Марины Борифатьевой. Фото из ВК Марины Бонифатьевой

Традиционной вышивкой дизайнер из Кобрина Марина Бонифатьева занялась еще в те годы, когда национальные мотивы только готовились стать частью белорусского масс-культа. В этом году супруга министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея Вера Полякова надела ее платье на праздник для послов и представителей дипмиссий. Наряд произвел фурор. Всех особенно умилил вышитый деревенский домик. Его Марина Бонифатьева нашла на старом рушнике и перенесла на наряд.

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