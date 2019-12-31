Что изменится в Беларуси с 1 января 2020 года?

Источник материала: Полымя





❄ Подрастет базовая величина

С 1 января в Беларуси вырастет базовая величина (с 25,5 до 27 рублей). Этот факт затронет и другие показатели: в стране увеличатся выплаты по налогам и сборам, поднимутся штрафы, подрастут пособия по безработице, стипендии и прочее.

❄ Возрастут пособия, пошлины, стипендии

Согласно законодательству, пособие по безработице в Беларуси не может превышать 2 базовые величины. Сейчас неработающие люди в нашей стране ежемесячно получают 51 рубль. С нового года эта сумма составит 54 рубля. Вслед за базовой величиной увеличится также пошлина за выдачу нового паспорта (сейчас 25,5 рубля, будет – 27 рублей). Если потребуется сделать его ускоренно, придется отдать 54 рубля (сейчас 51 рубль). Со следующего года до 27 рублей подорожают и услуги регистрации брака (сейчас – 25,5 рубля). Желающим развестись впервые придется выложить до 108 рублей (сейчас – до 102 рублей), а те, кто разводится повторно, заплатят до 216 рублей (сейчас – 204 рубля).

❄ Изменится Жилищный кодекс

Изменения не только урегулируют сложные вопросы в жилищных отношениях, но и упростят управление совместным имуществом. Например, с нового года уменьшится порог со 100% до двух третей голосов по вопросам реорганизации, ликвидации и отчуждения общего имущества. Также жильцы блокированных жилых домов на смежных земельных участках смогут создавать товарищества собственников. А капремонт будет обсуждаться с жильцами на стадии подготовки проекта. Кроме того, Кодексом предусмотрены компенсация за непригодное для проживания жилье, новшества для очередников и многое другое.





❄ Изменится «минималка»

С 1 января 2020 года минимальная заработная плата станет больше почти на 14% (375 рублей). Ниже этой суммы наниматель не имеет права оплачивать труд. Если сотрудник, который трудится на полную ставку и выполняет нормативный объем работ, получает меньше – значит, речь идет о нарушении трудового законодательства.

❄ Изменится алгоритм начисления зарплаты

С нового года зарплату бюджетникам начнут считать по-новому. Оплата труда будет производиться на основе тарифной системы, которая включает в себя базовую ставку (базовая ставка для оплаты труда работников бюджетных и приравненных к ним организаций также увеличится – до 185 рублей; это изменение предусмотрено постановлением Совмина от 13 декабря) и 18-разрядную тарифную сетку (ранее была 27-разрядная).

❄ Увеличатся возраст выхода на пенсию и страховой стаж

С января 2020 года белорусские мужчины будут выходить на пенсию с 62 лет, а женщины – с 57. Напомним, что пенсионный возраст в Беларуси начали повышать с 1 января 2017 года (ежегодно на 6 месяцев). Таким образом, еще через год, с 1 января 2021-го, мужчины будут выходить на заслуженный отдых в 62,5 года, женщины – в 57,5 года, а в 2022-м мужчины – в 63 года, женщины – в 58 лет. Вместе с этим увеличится и страховой стаж (минимальное количество лет, за которые нужно платить взносы в ФСЗН).

❄ Изменится Трудовой кодекс

В первый день 2020-го вступит в силу новый Трудовой кодекс. Поправки затронут разные аспекты трудовых отношений. Например, с добросовестными работниками работодателя обяжут заключать долгосрочный контракт, будет увеличено выходное пособие при увольнении из-за неполного рабочего времени. Также у белорусов появится возможность трудиться по совместительству полный рабочий день. Мамы, имеющие детей до трех лет, смогут как и другие работники, ездить в служебные командировки, выходить на работу в праздничные и выходные дни. А отцам (по их желанию) будут давать отпуск до 14 дней при рождении в семье ребенка.





❄ Начнет работать база данных многодетных семей

В Беларуси начнет работать база данных многодетных семей. На сегодня туда внесена личная информация о 106 тысячах многодетных семей (пока только ФИО, гражданство и место проживания). По информации Министерства труда Беларуси, с нового года база начнет пополняться и другими сведениями: о выдаче удостоверения многодетной семьи, награждении орденом Матери, пособиях и семейном капитале. «Это делается для того, чтобы перейти от заявительного принципа к выявительному, чтобы никого не потерять», – пояснила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.

❄ Заработают спеццентры бюджетников

С 1 января в Беларуси могут появиться специальные центры, в которые переведут некоторых работников бюджетных организаций, например, бухгалтеров, финансистов, водителей, специалистов по ремонту. Создание таких организаций возложено на исполкомы. С теми же, кто откажется переходить в новые центры, будут расторгать договоры.

❄ За зарплатой – в магазин

С 1 января в кассах некоторых сельских магазинов можно будет обналичивать заработную плату. За один раз разрешат снимать до 10 базовых величин (до 255 рублей). Для проведения такой банковской операции человеку необходимо хотя бы один раз рассчитаться за товар своей картой. Следующей операцией ему смогут провести снятие наличных с этой же или другой банковской карты. По информации Нацбанка, пока это пилотный проект, по всей стране нововведение будет действовать через 2 года.

Источник: 1prof.by