Крушение самолета, удар Ирана, «шенген» за 35 евро и версии странной смерти - важное за вчера

Какие еще события произошли в среду, читайте в нашем небольшом обзоре.
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Мы ждали этого несколько лет и дождались. Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима. Да-да, «шенген» для белорусов будет стоить 35 евро. Но все же придется подождать еще немного. Рассказываем подробности.
В Лепеле за убийство 2-летнего малыша судят мать. По словам обвиняемой, своего сына она задушила вечером 26 мая. В тот момент она была трезва. «Я взяла ребенка на руки и закрыла ему рот и нос своей правой ладонью. И держала так руку несколько минут. Затем положила Ярослава на тахту. Я поняла, что он мертв. Не могла уснуть до двенадцати ночи, так как мне казалось, что сын на меня смотрит», — рассказывала следователям женщина.
На суде по убийству учительницы и поджогу ее дома в Черикове прокурор запросил для обвиняемых высшую меру наказания — смертную казнь. На скамье подсудимых — два брата. Они жили по соседству с убитой, ранее судимы за кражи.
Белорусы пробили колеса на очень жестком этапе «Дакара». Команда «МАЗ-СПОРТавто» относительно благополучно завершила четвертый этап ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии. Капотник под управлением Сергея Вязовичаприехал шестым на этапе и теперь идет на второй позиции в общем зачете.
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
3 января в Гродно в доме на улице Пушкина нашли тела в стадии разложения: 65-летних мужа и жены и их 38-летнего сына. Мы поговорили с соседями погибших, они хорошо отзываются о семье. Жители дома считают, что возможны две версии произошедшего: причиной трагедии мог стать контрафактный алкоголь или ядовитые грибы.
Появление этого ресторана связано со скандалом: стройку узаконили указом президента постфактум, и очень многим это не понравилось. Мы отправились посмотреть, как выглядит ресторан «Лебяжий». И вам показываем. Там говорят, что это ресторан для города и его жителей (на открытие, между прочим, приезжал и президент). И еще немного новостей столицы: в «ЛИДО» планируют сделать платным туалет для всех гостей, у десантников теперь есть «своя» остановка, здание еще одного крупного завода выставили на продажу, а строительство метро идет полным ходом (скоро на время закроют станции второй ветки подземки).
Нефтяные войны Беларуси и России переодически вспыхивают вот уже много лет. Эксперт отмечают, что этот цикл «поразительно совпадает с белорусским электоральным циклом, что делает экономику особенно уязвимой к резким изменениям условий торговли энергоносителями».
Вы знали, что в Беларуси сократилось количество студентов? В 2010—2011 учебном году в вузах училось почти 443 тысячи человек, в 2019—2020 — всего около 261 тысячи.
Когда мы болеем, то врачи часто отправляют нас сдавать общий анализ крови. А что он может рассказать о нашем здоровье? Как правильно подготовиться к анализу? Откуда правильнее брать кровь — из вены или пальца? На все вопросы отвечает врач, скорее читайте.
В Новополоцке можно встретить Обеликса. Наш герой работает трактористом и увлекается бегом. В Рождественский сочельник Александр Зеленский решил закрыть беговой сезон — 2019 и вышел на дистанцию в необычном костюме. Как вы уже поняли, мужчину заметили многие.
В рождественский вечер в деревне под Молодечно побывали колядовщики. Мы вместе с ними прошлись по домам местных жителей. Получилось весело и задорно. Сами посмотрите.
Власти взялись за продажу товаров в рассрочку. Банкам посоветовали урезать аппетиты по комиссии, ведь размер такого вознаграждения в некоторых случаях превышает 30% от стоимости товара или услуги. Это существенно сказывается на ценнике для потребителей в сторону повышения. Тем временем Беларусбанкизменил ставки на кредиты на недвижимость и ввел новый заём на покупку дач.
Помните аварию, где маленькая девочка получила двойной перелом ноги после столкновения с электросамокатом? ГАИ Минска закончила расследование этого ДТП. Самокатчика признали виновником аварии, но уголовное дело в его отношении не возбуждали. Что дальше намерены делать родители ребенка, читайте в нашем репортаже. А вот по делу о ДТП с лесовозом в Ружанах, в результате которого погибли 6-месячная девочка и ее бабушка, вынесли приговор.
Опоры электролинии в белорусском поселке построили прямо по центру дороги. Это мог бы быть анекдот, но, увы… Самое интересное в этой ситуации, что эта линия электропередачи проведена правильно — по проекту. Как такое может быть?
Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл решили сложить с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей. Говорят, что планируют жить на два дома — в Соединенном Королевстве и Северной Америке, а также самостоятельно зарабатывать на жизнь.
Признавайтесь, любите танцевать под попсу, но не знаете, где это можно сделать? А мы подскажем. Почему такой тип вечеринок выстрелил сейчас? Организаторы говорят, люди любят такую музыку, даже если молчат об этом, потому что она простая и душевная. Только посмотрите на эту очередь.