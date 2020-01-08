Крушение самолета, удар Ирана, «шенген» за 35 евро и версии странной смерти - важное за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Печальные новости принес вчерашний день. Рано утром в Тегеране рухнул украинский самолет , на борту которого были 167 пассажиров и 9 членов экипажа . В самолете летели граждане семи стран, никто не выжил. Иранские власти заявили , что причиной крушения стала техническая неисправность, однако у экспертов есть другие мнения . Авиакомпании по всему миру приостанавливают полеты над Ираном и Ираком, а Украина отправляет спецгруппу для расследования причин катастрофы. Кадры с места трагедии удручают. А за несколько часов до авиакатастрофы Иран нанес ракетный удар по объектам США в Ираке (тут фото последствий ). Операция Ирана стала ответом на американский удар по военной базе рядом с аэропортом в Багдаде 3 января. Аятолла Ирана Али Хаменеи назвал удар пощечиной Америке , президент США Дональд Трамп обратился к нации и озвучил грядущие меры в отношении Ирана (кстати, мы тут сравнили, чья армия сильнее ).

Какие еще события произошли в среду, читайте в нашем небольшом обзоре.





САМОЕ ВАЖНОЕ

Мы ждали этого несколько лет и дождались. Беларусь и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима . Да-да, « шенген » для белорусов будет стоить 35 евро. Но все же придется подождать еще немного. Рассказываем подробности .

. Да-да, « » для белорусов будет стоить 35 евро. Но все же придется подождать еще немного. . В Лепеле за убийство 2-летнего малыша судят мать . По словам обвиняемой, своего сына она задушила вечером 26 мая. В тот момент она была трезва. «Я взяла ребенка на руки и закрыла ему рот и нос своей правой ладонью. И держала так руку несколько минут. Затем положила Ярослава на тахту. Я поняла, что он мертв. Не могла уснуть до двенадцати ночи, так как мне казалось, что сын на меня смотрит», — рассказывала следователям женщина.

. По словам обвиняемой, своего сына она задушила вечером 26 мая. В тот момент она была трезва. «Я взяла ребенка на руки и закрыла ему рот и нос своей правой ладонью. И держала так руку несколько минут. Затем положила Ярослава на тахту. Я поняла, что он мертв. Не могла уснуть до двенадцати ночи, так как мне казалось, что сын на меня смотрит», — следователям женщина. На суде по убийству учительницы и поджогу ее дома в Черикове прокурор запросил для обвиняемых высшую меру наказания — смертную казнь. На скамье подсудимых — два брата. Они жили по соседству с убитой, ранее судимы за кражи.

и поджогу ее дома в Черикове — смертную казнь. На скамье подсудимых — два брата. Они жили по соседству с убитой, ранее судимы за кражи. Белорусы пробили колеса на очень жестком этапе «Дакара». Команда «МАЗ- СПОРТавто » относительно благополучно завершила четвертый этап ралли-рейда «Дакар» в Саудовской Аравии. Капотник под управлением Сергея Вязовича приехал шестым на этапе и теперь идет на второй позиции в общем зачете.

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

3 января в Гродно в доме на улице Пушкина нашли тела в стадии разложения : 65-летних мужа и жены и их 38-летнего сына. Мы поговорили с соседями погибших, они хорошо отзываются о семье. Жители дома считают , что возможны две версии произошедшего: причиной трагедии мог стать контрафактный алкоголь или ядовитые грибы.

: 65-летних мужа и жены и их 38-летнего сына. Мы поговорили с соседями погибших, они хорошо отзываются о семье. Жители дома , что возможны две версии произошедшего: причиной трагедии мог стать контрафактный алкоголь или ядовитые грибы. Появление этого ресторана связано со скандалом: стройку узаконили указом президента постфактум, и очень многим это не понравилось. Мы отправились посмотреть, как выглядит ресторан «Лебяжий». И вам показываем . Там говорят, что это ресторан для города и его жителей (на открытие, между прочим, приезжал и президент). И еще немного новостей столицы: в «ЛИДО» планируют сделать платным туалет для всех гостей, у десантников теперь есть «своя» остановка , здание еще одного крупного завода выставили на продажу , а строительство метро идет полным ходом (скоро на время закроют станции второй ветки подземки ).





Нефтяные войны Беларуси и России переодически вспыхивают вот уже много лет. Эксперт отмечают, что этот цикл «поразительно совпадает с белорусским электоральным циклом , что делает экономику особенно уязвимой к резким изменениям условий торговли энергоносителями».

переодически вспыхивают вот уже много лет. Эксперт отмечают, что этот цикл «поразительно , что делает экономику особенно уязвимой к резким изменениям условий торговли энергоносителями». Вы знали, что в Беларуси сократилось количество студентов ? В 2010—2011 учебном году в вузах училось почти 443 тысячи человек, в 2019—2020 — всего около 261 тысячи.

? В 2010—2011 учебном году в вузах почти 443 тысячи человек, в 2019—2020 — всего около 261 тысячи. Когда мы болеем, то врачи часто отправляют нас сдавать общий анализ крови . А что он может рассказать о нашем здоровье? Как правильно подготовиться к анализу? Откуда правильнее брать кровь — из вены или пальца? На все вопросы отвечает врач, скорее читайте .

. А что он может рассказать о нашем здоровье? Как правильно подготовиться к анализу? Откуда правильнее брать кровь — из вены или пальца? На все вопросы . В Новополоцке можно встретить Обеликса . Наш герой работает трактористом и увлекается бегом. В Рождественский сочельник Александр Зеленский решил закрыть беговой сезон — 2019 и вышел на дистанцию в необычном костюме. Как вы уже поняли, мужчину заметили многие.

. Наш герой работает трактористом и увлекается бегом. В Рождественский сочельник Александр решил закрыть беговой сезон — 2019 и вышел на дистанцию в необычном костюме. Как вы уже поняли, многие. В рождественский вечер в деревне под Молодечно побывали колядовщики . Мы вместе с ними прошлись по домам местных жителей. Получилось весело и задорно. Сами посмотрите .





Власти взялись за продажу товаров в рассрочку . Банкам посоветовали урезать аппетиты по комиссии , ведь размер такого вознаграждения в некоторых случаях превышает 30% от стоимости товара или услуги. Это существенно сказывается на ценнике для потребителей в сторону повышения. Тем временем Беларусбанк изменил ставки на кредиты на недвижимость и ввел новый заём на покупку дач.

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? ГАИ Минска закончила расследование этого ДТП. Самокатчика признали виновником аварии, но уголовное дело в его отношении не возбуждали. Что дальше намерены делать родители ребенка, читайте в нашем . А вот , в результате которого погибли 6-месячная девочка и ее бабушка, . Опоры электролинии в белорусском поселке построили прямо по центру дороги . Это мог бы быть анекдот, но, увы… Самое интересное в этой ситуации, что эта линия электропередачи проведена правильно — по проекту. Как такое может быть?

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Все новости среды, 8 января

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