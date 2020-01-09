Белгидромет: 2019-й год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

Источник материала: Tut.by

2019 год в Беларуси стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений, сообщает Белгидромет. Среднегодовая температура была +8,8 градуса. До этого самым теплым считался 2015-й, когда средний показатель столбика термометра был на отметке +8,5 градуса.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

По словам Светланы Кузьмич, замначальника Белгидромета, среднегодовая температура на планете повышается. В Беларуси потепление климата наступило в 1989 году. Январь в ту зиму был аномально теплым: средняя температура по месяцу составила +0,3 градуса.

— 2019 год был аномально теплым, — отметила специалист. — Среднегодовая температура составила +8,8 градуса при норме +6,7. Весь год, кроме января и июля, наблюдалась положительная аномалия среднемесячных температур. В то же время средняя температура января составила минус 5,1 градуса, что на 0,7 градуса ниже климатической нормы.

Средняя температура за весну была +8,8 градуса. Это на 1,9 градуса выше климатической нормы. Такая же температура воздуха была и осенью.

— Такая теплая осень на территории нашей страны отмечается второй раз за 75 лет, — говорит Светлана Кузьмич.

Что касается лета, то оно тоже оказалось теплее обычного. В цифрах — на 1,2 градуса. Средняя температура за сезон +18,6.

И завершил год теплый декабрь, температура воздуха в этом месяце составила +1,9 градуса, что на 5,2 градуса выше климатической нормы. До этого более теплым был декабрь 2006-го. Тогда средняя температура держалась на уровне +2,6 градуса.