Источник материала: Единство

Проблема несанкционированной наружной рекламы возникла не вчера и коснулась не только городов, но и поселков. Запрет на расклейку объявлений на зданиях, остановочных пунктах, опорах уличного освещения давно прописан в нормативных актах. Согласитесь, лавина шелестящих призывов порядком надоела всем. И дело здесь, прежде всего, в эстетической составляющей. Только приведут в порядок дверь или покрасят забор — и тут же «Куплю рога лося» или «Займы на все». Не успеют дворники очистить стену или столб от этой писанины, как уже наутро все повторяется снова. Но ведь одно дело повесить объявление и совершенно другое — убрать его бесследно.

Районные власти понимают, что без рекламы в наше время — никуда, поэтому устанавливают тумбы и информационные стенды в местах массового пребывания людей.

— В городе размещены четыре афишные тумбы, 23 информационных стенда-конструкции, на входе в каждый подъезд есть информационные стенды, во всех сельских населенных пунктах — доски объявлений, — рассказывает начальник бюро по благоустройству УП «Жилье» Вадим Холодов.

Но распространителям недобросовестной рекламы этого мало. Нужно, чтобы их продукт или услуга «били» по сознанию человека непрерывно, куда бы потребитель ни шел, а для этого все средства хороши…

Несмотря на все старания, убрать «несанкционку» с городских и сельских улиц не получается. Ведь, чтобы напечатать и расклеить объявления, не требуются титанические усилия и затраты, в отличие от услуг рекламных агентств. Часто на такую подработку соглашаются школьники и учащиеся, которых никто не просвещает в том плане, что за несанкционированную рекламу грозит наказание.

Кодексом об административных правонарушениях предусмотрены ограничения в расклеивании рекламных листовок. Согласно статье 21.14 «Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов» этого документа, расклейщикам таких объявлений грозит штраф в размере до 25 базовых величин, ИП — от 10 до 50, а для юридического лица — от 20 до 100 базовых величин.

— Ежегодно к административной ответственности привлекается порядка 80 расклейщиков объявлений, — продолжает Вадим Владимирович. — Не следует забывать, что в силу нормативных предписаний статьи 210 Гражданского кодекса Республики Беларусь размещение наружной рекламы на чужом имуществе допускается исключительно при наличии согласия собственника имущества.

Но останавливает ли это расклейщиков? Главная проблема, что наказать можно только исполнителя, и то если поймали за руку. А доказать вину рекламодателя — весьма непросто.

Отрадно, что многие граждане не остаются равнодушными к этой проблеме. На моей памяти недавний случай, когда сосед в порыве негодования стал обрывать подобные объявления на информационном стенде у подъезда, на самой двери.

Может быть, нам стоит перенять опыт других стран в ведении этого противостояния? В Лондоне, например, на столб наносят специальное защитное прорезиненное покрытие, которое не позволяет наклеивать на него объявления. Или попробовать обвязывать столбы сеткой-рабицей, как это делали в Москве, Санкт-Петербурге и Минске? Но здесь есть своя проблема: во-первых, на клей, конечно, объявление уже не поместишь, а вот на скотч — пожалуйста; а во-вторых, очень быстро такие места превращаются в шубы из-за мусора, который там скапливается. В Гонконге при наличии на столбе наклейки о запрете рекламы в случае размещения на нем объявления – тюремный срок до 3 лет. Без каких-либо отсрочек и смягчающих обстоятельств: если попался на расклейке объявления – добро пожаловать в тюрьму.

Беда состоит в том, что, пока такие объявления эффективны, пока затраты на их распространение минимальны, а полученный эффект высок, такие объявления и дальше будут портить внешний облик нашего города. А чтобы бороться с ними, надо направить этот процесс в нужное русло.

Как, например, поступили в некоторых городах Евросоюза – отдали часть площадей под рекламу. И рекламодатели стали заинтересованы в чистоте своей рекламы. Сами рекламодатели смотрят, чтобы убрать нежелательные наклейки на столбах и стенах переходов. Сами рекламодатели обращаются за помощью в систему «автодозвона». Государство, бюджет при этом только выигрывают от сдачи в аренду (хоть и за минимальные суммы) таких рекламных площадей. В выигрыше остаются все: город избавляется от вороха объявлений, портящих внешний вид, и получает арендную плату за их использование, а рекламодатели – новое место для творчества и креативную рекламу на улицах города.

В заключение хотелось бы отметить, что реклама, как, впрочем, и другие атрибуты нашей жизни, — это культура. Но как надо не любить свой город, чтобы так портить его поистине вездесущей рекламой!

Наконец, не проще ли обратиться в рекламный отдел «Адзiнства», где специалисты помогут, подскажут и разместят ваше объявление?