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Ни один вопрос не останется без ответа. На Будакошелевщине прошел Единый день информирования

16.01.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

16 января в рамках Единого дня информирования на Будакошелевщине прошли встречи руководства Буда-Кошелевского райисполкома с трудовыми коллективами предприятий, учреждений, организаций.

Так, группа под руководством председателя райисполкома Анатолия Гапоника встретилась с активом Октябрьского сельсовета. Председатель райсовета Наталья Киселева пообщалась с трудовым коллективом Буда-Кошелевского филиала «Гомельоблтопливо». Члены трудовых коллективов Буда-Кошелевского РОЧС И СП «АМИПАК»-ОАО имели возможность задать вопросы заместителям председателя райисполкома Геннадию Вамбрикову  и Александру  Ковалеву. Молодежная группа райисполкома встретилась с работниками сельскохозяйственного участка №2 РУП «Белоруснефть-Особино» в г.Буда-Кошелево.

Важно отметить: на каждой встрече, помимо общей темы «Рынок труда в Республике Беларусь: занятость и заработная плата населения»,  рассмотрены и взяты на контроль другие вопросы, волнующие жителей.  Среди них: оплата за коммунальные платежи, качество произведенного капитального ремонта жилого фонда, спиливание деревьев на гражданских кладбищах, ремонт дорожного покрытия и освещение улиц, качество воды, медицинское обслуживание на селе и другие.

Работа информационно-пропагандистских групп в районе нацелена на внимание к каждому человеку и к каждой проблеме. По итогам встречи будут составлены протоколы, чтобы ни один из возникших вопросов не остался без ответа.Ни один вопрос не останется без ответа. На Будакошелевщине прошел Единый день информирования
Председатель райисполкома Анатолий Гапоник на встрече с активом Октябрьского сельсоветаНи один вопрос не останется без ответа. На Будакошелевщине прошел Единый день информирования
Ни один вопрос не останется без ответа. На Будакошелевщине прошел Единый день информирования
Ни один вопрос не останется без ответа. На Будакошелевщине прошел Единый день информирования
Ни один вопрос не останется без ответа. На Будакошелевщине прошел Единый день информирования
Ни один вопрос не останется без ответа. На Будакошелевщине прошел Единый день информирования
Участники Единого дня информирования воспользовались возможностью в индивидуальном порядке озвучить председателю волнующие их вопросыНи один вопрос не останется без ответа. На Будакошелевщине прошел Единый день информирования

Ирина Палубец, Наталья Логунова.

Фото Ирины Палубец.

 
 
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16 января в рамках Единого дня информирования на Будакошелевщине прошли встречи руководства Буда-Кошелевского райисполкома с трудовыми коллективами...
 
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