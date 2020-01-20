На даче под Оршей в январе цветет морозник и зеленеет капуста кале

Источник материала: Tut.by

Хозяйка дачи в деревне Юрцево Оршанского района Светлана Шалашень удивляется тому, что происходит на участке. Цветет морозник, зеленеет капуста кале, из земли пробились ростки тюльпанов и крокусов. И все это — в январе! Фотографиями дачных «чудес» Светлана поделилась с TUT.BY.



Морозник. Фото: Светлана Шалашень

— Январь на моей памяти такой теплый впервые, — говорит Светлана. — Морозник обычно зацветает в марте. Бутоны у него появляются еще под снегом. Когда в марте он сходит, растение распускается одним из первых. Но чтобы морозник расцвел в январе!..

Морозник, по словам дачницы, растет на улице рядом с теплицей.

— Она защищает растение от ветра, но не более того.

На даче в Юрцево также показались из земли ростки тюльпанов, крокусов, зеленеет капуста кале, ожила и лаванда.











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