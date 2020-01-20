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На даче под Оршей в январе цветет морозник и зеленеет капуста кале

20.01.2020 09:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Хозяйка дачи в деревне Юрцево Оршанского района Светлана Шалашень удивляется тому, что происходит на участке. Цветет морозник, зеленеет капуста кале, из земли пробились ростки тюльпанов и крокусов. И все это — в январе! Фотографиями дачных «чудес» Светлана поделилась с TUT.BY.


Морозник. Фото: Светлана Шалашень

— Январь на моей памяти такой теплый впервые, — говорит Светлана. — Морозник обычно зацветает в марте. Бутоны у него появляются еще под снегом. Когда в марте он сходит, растение распускается одним из первых. Но чтобы морозник расцвел в январе!..

Морозник, по словам дачницы, растет на улице рядом с теплицей.

— Она защищает растение от ветра, но не более того.

На даче в Юрцево также показались из земли ростки тюльпанов, крокусов, зеленеет капуста кале, ожила и лаванда.





Всего за три дня на прошлой неделе январь поставил сразу 37 температурных рекордов. Все они никак не связаны с морозом и холодом. Середина января стала настолько теплой, что в столице и регионах распускаются цветы, первый снег минчане увидели только утром 19 января, а Крещенские купели за много лет прошли не в прорубях, а безо льда.

Термометры показывали непривычные +4 (в Лепеле и вовсе +6ºС), а снег на лыжероллерной трассе растаял и лишил любителей лыжной езды традиционного зимнего вида спорта.

В Минске, Витебске и других городах зацвели примулы, а в Брестскую область вернулись журавли. В саду брестского университета набухают почки сакуры, скоро зацветет японская айва. В этом же белорусском городе уже проснулись пчелы!

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Хозяйка дачи в деревне Юрцево Оршанского района Светлана Шалашень удивляется тому, что происходит на участке. Цветет морозник, зеленеет капуста кале, из земли...
 
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