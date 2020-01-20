|
На даче под Оршей в январе цветет морозник и зеленеет капуста кале
20.01.2020 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Хозяйка дачи в деревне Юрцево Оршанского района Светлана Шалашень удивляется тому, что происходит на участке. Цветет морозник, зеленеет капуста кале, из земли пробились ростки тюльпанов и крокусов. И все это — в январе! Фотографиями дачных «чудес» Светлана поделилась с TUT.BY.
— Январь на моей памяти такой теплый впервые, — говорит Светлана. — Морозник обычно зацветает в марте. Бутоны у него появляются еще под снегом. Когда в марте он сходит, растение распускается одним из первых. Но чтобы морозник расцвел в январе!..
Морозник, по словам дачницы, растет на улице рядом с теплицей.
— Она защищает растение от ветра, но не более того.
На даче в Юрцево также показались из земли ростки тюльпанов, крокусов, зеленеет капуста кале, ожила и лаванда.
Всего за три дня на прошлой неделе январь
Термометры показывали непривычные +4 (в Лепеле и вовсе +6ºС), а снег на лыжероллерной трассе растаял и лишил любителей лыжной езды традиционного зимнего вида спорта.
В Минске, Витебске и других городах зацвели примулы, а в Брестскую область вернулись журавли. В саду брестского университета набухают почки сакуры, скоро зацветет японская айва. В этом же белорусском городе уже
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хозяйка дачи в деревне Юрцево Оршанского района Светлана Шалашень удивляется тому, что происходит на участке. Цветет морозник, зеленеет капуста кале, из земли...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)