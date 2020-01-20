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В Пинске и районе стартовала республиканская акция «Безопасность – в каждый дом!»

20.01.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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В Пинске и районе стартовала республиканская акция «Безопасность – в каждый дом!»С 20 января по 20 февраля 2020 года на территории Пинска и Пинского района проводится республиканская акция «Безопасность – в каждый дом!». Об этом корреспонденту pinsknews.by сообщил старший инспектор СПиВО Пинского ГРОЧС Олег Червяковский.

– Статистика свидетельствует, что практически половина пожаров возникает по вине людей не знающих или безответственно относящихся к выполнению правил пожарной безопасности. А еще огненные ЧП – это результат беспечности и пренебрежения элементарными правилами безопасности, – отметил Олег Червяковский и добавил, что самыми распространенными причинами возникновения пожаров в жилом фонде остаются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования.

С целью предупреждения пожаров и гибели людей от них и пройдёт на Пинщине республиканская акция «Безопасность – в каждый дом!».

Акция состоит из 5 этапов:

1-й этап пройдёт с 20 по 26 января. Целевая аудитория данного этапа – лица, злоупотребляющие алкоголем и ведущие асоциальный образ жизни. Работа будет проводиться на базе наркологического диспансера, Берёзовичского сельского Совета и в горрайотделе по ЧС. Мероприятия пройдут под единым названием «Трезвый взгляд на безопасность», которые включат в себя профилактические беседы, демонстрацию фильмов, а также занятия на тематических интерактивных площадках. Помогать спасателям в этом деле будут сотрудники милиции, работники здравоохранения и других заинтересованных организаций.

2-й этап будет проходить с 27 января по 2 февраля на базе территориальных центров социального обслуживания населения. Внимание спасателей сместится на престарелых граждан с активной жизненной позицией и жителей сельских населенных пунктов. Для них подготовлено широкомасштабное мероприятие «Скарбонка бяспекi», которое пройдет на базе сельских домов культуры. Этот этап станет по-настоящему необычным, потому что помимо раздачи тематической наглядно-изобразительной продукции и бесед о безопасности жизнедеятельности будет проведен ряд новых активностей. Так, спасатели подготовили квест-игру «Первый спасатель на деревне», которая представляет собой множество интерактивных площадок.

3-й этап пройдёт с 3 по 7 февраля. Работники МЧС проведут ряд мероприятий, в ходе которых разъяснят основные правила безопасности, приведя в пример статистические данные, продемонстрируют тематические фильмы, проведут викторины и конкурсы, а также развернут работу интерактивных площадок. Акцент будет сделан на трудовые коллективы предприятий и организаций в городе и районе.

4-й этап будет проводиться с 10 по 14 февраля со студентами Полесского государственного университета, учащимися Медицинского и Аграрного технологического колледжей. Для них спасатели будут использовать самые современные формы работы. Студенты станут участниками ток-шоу «Диалог», в котором постараются найти решения существующих проблем в области безопасности жизнедеятельности. Интерактивная беседа «Секрет безопасности» позволит узнать основные причины пожаров и закрепить полученные знания на практике. Не обойдется без уникальных форматов – игры «Где логика?», в которой предстоит связать с правилами безопасного поведения зашифрованные на слайдах слова, и «Брейн-ринга», где участники в течение минуты ответят на вопросы, касающиеся безопасности жизнедеятельности.

5-й, заключительный, этап планируется провести с период с 17 по 20 февраля в местах с массовым пребыванием людей. Спасатели с активистами Белорусской молодёжной общественной организацией спасателей – пожарных проведут финальные мероприятия на открытых площадках перед сельскими домами культуры в аг. Парохонск и аг. Оснежицы с интерактивными играми и яркими концертными программами. Будут задействованы коллективы художественной самодеятельности.

Олег Червяковский привел цифры статистики пожаров, произошедших с начала года. Так, по состоянию на 20 января, в Республике Беларусь произошло 283 пожара, в огне погибло 48 человек, 26 человек травмировано, уничтожено 25 строений и 166 повреждено. На пожарах спасено 42 человека. На территории Брестской области с начала года произошло 40 пожаров, в огне погибло 6 человек. В Пинске и районе за этот же период произошло 7 пожаров, где спасено 2 человека.

– Люди чаще всего страдают от собственной беспечности. Думать о последствиях своих действий нужно всегда но, к великому сожалению, большинство людей только после случившегося начинают мало-мальски понимать масштабы трагедии, а для других и вовсе чужие ошибки не являются поводом для того, чтобы не совершать аналогичные. Люди создают опасные для жизни ситуации по нескольким причинам. Из-за отсутствия знаний, абсолютной уверенности, что ничего страшного не произойдет, от отсутствия возможности позаботиться о безопасности, – подытожил Олег Червяковский.


В Пинске и районе стартовала республиканская акция «Безопасность – в каждый дом!»
МЧС обращается ко всем жителям города и района! Чтобы сберечь свое имущество, дом, квартиру, да и собственную жизнь необходимо всегда помнить и соблюдать о правилах пожарной безопасности. И помните, что автономный пожарный извещатель является вашим надежным защитником.

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В Пинске и районе стартовала республиканская акция «Безопасность – в каждый дом!» В Пинске и районе стартовала республиканская акция «Безопасность – в каждый дом!» В Пинске и районе стартовала республиканская акция «Безопасность – в каждый дом!» В Пинске и районе стартовала республиканская акция «Безопасность – в каждый дом!» В Пинске и районе стартовала республиканская акция «Безопасность – в каждый дом!» В Пинске и районе стартовала республиканская акция «Безопасность – в каждый дом!»

 
 
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> С 20 января по 20 февраля 2020 года на территории Пинска и Пинского района проводится республиканская акция «Безопасность – в каждый дом!». Об этом корреспонденту...
 
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