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Эксклюзив. Телемост из Китая с гомельчанином про коронавирус. «ВЕЧЕРНИЙ ВЫПУСК»

01.02.2020 06:30 — Новости Общества | Сильные новости (Гомель)  
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Источник материала: Сильные новости (Гомель)

Ежедневно, за исключением выходных, на YouTube-канале, сайте и официальных группах в соцсетях «Сильных новостей» выходят вечерние информационные выпуски. Важные и актуальные новости города, области и страны в целом — смотрите у нас.

Вокалист одного из гомельских кавер бендов некоторое время назад вместе с музыкантами уехал по контракту в Китай. Когда новость о коронавирусе разошлась по мировым СМИ, Евгений (так зовут вокалиста) решил снимать видеоблог. В нём он рассказывает о том, как развиваются события; как на самом деле живут люди в условиях эпидемии; о том, почему опустевшие улицы на самом деле никак не связаны с распространением коронавируса; как болезни влияет на экономику и жизнь в Ките, и правда ли в местных магазинах возник дефицит продуктов.

СН 31.01.2020

 
Теги: Новости
 
 
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