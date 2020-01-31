Эксклюзив. Телемост из Китая с гомельчанином про коронавирус. «ВЕЧЕРНИЙ ВЫПУСК»

Источник материала: Сильные новости (Гомель)

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Вокалист одного из гомельских кавер бендов некоторое время назад вместе с музыкантами уехал по контракту в Китай. Когда новость о коронавирусе разошлась по мировым СМИ, Евгений (так зовут вокалиста) решил снимать видеоблог. В нём он рассказывает о том, как развиваются события; как на самом деле живут люди в условиях эпидемии; о том, почему опустевшие улицы на самом деле никак не связаны с распространением коронавируса; как болезни влияет на экономику и жизнь в Ките, и правда ли в местных магазинах возник дефицит продуктов.

СН 31.01.2020