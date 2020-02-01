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Минчан зовут на бесплатную экскурсию по Грушевскому скверу и окрестностям

01.02.2020 08:00 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жители Грушевки зовут на историческую экскурсию по скверу и окрестностям. Она пройдет в воскресенье 2 февраля. Рассказываем, что и во сколько будет происходить.


Фото: из архива Ивана Сацукевича

Экскурсия по Грушевскому скверу и окрестностям пройдет в воскресенье 2 февраля, начало в 12.30. Ее проведет историк Иван Сацукевич.

Во время прогулки обещают познакомить с историей микрорайона и показать атмосферные фото из прошлого. Вы узнаете, как создавался сквер, а еще что было на его месте 100 лет назад и что здесь случилось во время Второй мировой войны.

Сбор всех желающих в сквере в 12.20. Экскурсия продлится 30−40 минут.

Местные жители в последние недели активно выступали за сохранение Грушевского сквера, части которого они могут лишиться из-за строительства многоэтажного дома с подземной парковкой «Гранд Хаус». Люди выходили на акции, вызывали милицию на строителей, которые ставили забор, обращались в видеозаписи к президенту. После этого ходили на прием к главе Совета Республики Наталье Кочановой. Она побывала в сквере и сказала не рубить деревья, пока идет разбирательство.

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