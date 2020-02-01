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Ученые перечислили уникальные полезные свойства корицы

01.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Корица обладает не только запоминающимся ароматом, но и рядом уникальных полезных свойств для организма, что делает ее прекрасным средством для укрепления здоровья.

Иностранные ученые провели анализ имеющихся научных исследований касательно корицы и смогли составить список удивительных свойств пряности. Информация стала известна из зарубежных интернет-источников.

Ученые перечислили уникальные полезные свойства корицы

Чем полезна корица:

1. Обладает богатым составом. В специи можно обнаружить витамины А, группы В, С, Е, К, цинк, калий, железо, марганец, селен.

2. Необходимо регулярно употреблять пациентам с диагностированным сахарным диабетом или предрасположенностью к недугу, поскольку корица отлично влияет на уровень сахара в крови.

3. Повышает защитные функции организма за счет укрепления иммунной системы, что делает ее необходимым компонентом в регулярном рационе в период активности вирусных и бактериальных инфекций.

4. Полезна при интенсивных умственных нагрузках, особенно, если ваша рабочая деятельность связана с интеллектуальным трудом. Также помогает школьникам и студентам более эффективно усваивать новую информацию. Корица прекрасно влияет на мозг, позволяя улучшить память и внимание.

5. Станет отличным подспорьем во время физических нагрузок или симптомов переутомления, поскольку прекрасно помогает организму нормализовать энергетический баланс.

6. Помогает остановить простудные заболевания на начальной стадии, однако при повышенной температуре тела употреблять пряность не стоит.

7. Обладает мощным антибактериальным действием, так что при отсутствии антисептических средств может помочь в обработке ран. Если под рукой не окажется средств гигиены для полости рта, то можно воспользоваться водой с добавлением корицы.

8. Один из немногих продуктов, чья способность оказать помощь при онкологии доказана научно: корица способна не только замедлять рост клеток, но и бороться с теми, которые уже поражены.

9. Профилактика болезней сердечно-сосудистых заболеваний за счет нормализации количества холестерина в крови. Однако от специи лучше отказаться пациентам с гипертонией.

Корица идеально сочетается с любыми домашними кондитерскими изделиями, выпечкой, десертами из фруктов и горячими напитками. Иногда пряность можно подавать и к безалкогольным коктейлям.

Фото: Pixabay 

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Корица обладает не только запоминающимся ароматом, но и рядом уникальных полезных свойств для организма, что делает ее прекрасным средством для...
 
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