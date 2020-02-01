  Как жить с сахарным диабетом. Интервью с врачом-эндокринологом Глусской ЦРБ Жанной Нагорной       

Источник материала: Радзiма





Медики называют сахарный диабет чрезвычайной угрозой для всего мирового сообщества — из-за той скорости, с которой он захватывает человечество. Эксперты отмечают, что в развитых странах число больных диабетом удваивается каждые 15 лет, и остановить этот процесс пока не удалось. Сейчас, по данным Всемирной диабетической федерации, в мире более 425 миллионов человек живет с диабетом, у большинства из них (более чем у 85 %) — диабет 2-го типа. По прогнозам, в 2040 году больных сахарным диабетом будет уже 642 миллиона, в том числе 540 тысяч детей до 14 лет. Катастрофический рост числа заболевших принимает характер неинфекционной эпидемии, а диабет, наряду с атеросклерозом и раком, входит в тройку заболеваний, наиболее часто приводящих к инвалидности и смерти. Об этой тяжелой болезни, с которой, впрочем, всё-таки можно жить, но которую всё же лучше постараться предотвратить, мы беседуем с врачом-эндокринологом Глусской центральной районной больницы Жанной НАГОРНОЙ.

— Жанна Константиновна, какова ситуация с диабетом в нашем районе?

— Динамика заболеваемости и распространенность сахарного диабета в Глусском районе не отличается от мировой статистики. В 2018 году у нас зарегистрировано 474 больных сахарным диабетом, в том числе впервые заболевших 33 человека. В 2019 году — уже соответственно 490 и 40 человек. При этом помним, что примерно столько же людей живет, не зная о своей болезни. С каждым годом мы выявляем хоть и не на много, но больше случаев диабета.

Тут еще стоит сказать о том, что до открытия инсулина диагноз «сахарный диабет» не оставлял человеку никаких шансов на выздоровление и даже жизнь. Сейчас мы умеем лечить диабет, знаем, от чего он развивается, какие факторы риска, как его профилактировать, у нас есть довольно эффективные схемы контроля диабета. Также мы говорим о доступности выявления диабета, а еще о том, что повысилась культура людей, их внимание к своему здоровью. К примеру, у кого-то выявили диабет, он рассказал соседу, какие у него были симптомы, какие пришлось сдать анализы. И когда у соседа появились такие же симптомы, он, зная эту историю, идет в поликлинику, сдает анализы и либо убеждается, что всё в порядке, либо устанавливается диагноз и выстраивается схема лечения.

— В чем суть этого заболевания и как оно возникает?

— Сахарный диабет характеризуется устойчивым повышением уровня глюкозы в крови, может возникнуть в любом возрасте (выявляем и в 80 лет, и в 88, и в 35) и продолжается всю жизнь. Это хроническая болезнь, которая возникает в тех случаях, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина (диабет 1-го типа) или когда инсулина вырабатывается достаточно, но организм не может его эффективно использовать (диабет 2-го типа). Доказана наследственная предрасположенность к этому заболеванию, но благоприятность ситуации для человека в том, что есть много генов, которые, грубо говоря, несут с собой диабет, но и много генов, которые их работу тормозят. Реализация этого риска зависит от действия множества факторов, среди которых лидируют ожирение и гиподинамия.

Это две беды нашей цивилизации, которые возникли в последние несколько десятилетий, когда появилось много продуктов и возможность их есть неограниченно. Тысячи лет человек не видел сахара, соли в таком количестве, как мы сейчас, не знал колбас с добавками. И много физически работал, двигался. И вдруг этот человек стал употреблять много соли, много сахара. При этом движения всё меньше, потому что жизнь наполнена благами цивилизации: за мамонтом бегать не надо, воду носить не надо, дрова носить не надо, заготавливать их не надо… На работу съездили на машине, вернулись домой и смотрим телевизор. Еще и колбасы купили или пельменей, покушали и на диванчик легли. Условия изменились, а человеческий организм к ним не готов, идет адаптация нашего генотипа к этим условиям. А это очень длительный процесс, вопрос не одного поколения. Поэтому профилактика диабета — это здоровый образ жизни: рациональное питание, движение, отсутствие вредных привычек. То, что мы все знаем, но не всегда, к сожалению, выполняем.

— Допустим, у человека уже диагностирован сахарный диабет. Есть продукты питания, которые ему категорически нельзя?

— Сахар. Всё, что его содержит: пирожные, варенья, конфеты, сладкая газировка… Рафинированные углеводы, а это чистый сахар, для жизни человека не нужны, это как праздничное блюдо, как лакомство. Наш организм, повторюсь, не может переваривать сахар в таком количестве, которым порой себя нагружаем.

— Даже на праздник кусочек тортика?

— Что медицина говорит по этому поводу… Тортик повысит сахар, повысит сильно — человек должен это понимать и смотреть на это открытыми глазами. Но человек должен жить и получать удовольствие, не зря мы постоянно говорим о качестве жизни. Если очень-очень хочется, изредка можно позволить себе этот кусочек, но при условии, что мы четко знаем его состав, то есть сами его приготовили. Нельзя дать гарантию, что в готовой кондитерской продукции нет пальмового масла — мы много говорим о его вреде, что туда не положили глюкозу… Сделайте домашний тортик, есть низкокалорийные рецепты, с небольшим содержанием сахара. Назавтра не поешьте жирного, ограничьтесь овощами, кашей. И если у пациента после этого контрольные цифры нормальные, почему не побаловать себя в праздник? Но, конечно, далеко не каждый день.

— А что полезно?

— Овощи. Белорусы в принципе едят мало овощей, норма — 400 граммов в день. Но людям с диабетом стоит помнить, что картошка им не подходит, тыква не подходит, свекла и морковь содержат много углеводов и тоже не рекомендуются в большом количестве. Остаются капуста всех видов, перец, помидоры, огурцы, баклажаны, кабачки. Наша задача — овощами дать пищевые волокна (клетчатку), которые создают объем в кишечнике, улучшают перистальтику, абсорбируют на себя токсины.

— Клетчатку, которая продается в магазинах, можно добавлять в еду?

— Да, как вариант.

— Диеты, голодание, разгрузочные дни могут спровоцировать развитие диабета?

— Сказать, что диета, даже какая-то экстремальная, может спровоцировать диабет, нельзя. Но спровоцировать сбой в состоянии здоровья диета и голодание однозначно могут. Диет придумано и апробировано много: углеводная, белковая, сыроядение, чередование по цвету фруктов… Но универсальной среди них нет, у каждого человека свои гены, свои ферментные системы, и что хорошо одному, не усваивается у другого. Поэтому медицина рекомендует то, что уже хорошо изучено и как минимум не навредит. Это питание как минимум три раза в день. Двухчасовой перерыв без пищи перед сном. Четыреста граммов овощей либо 15—20 граммов клетчатки. Еда вареная, тушеная, запеченная, но не жареная.

Что касается диет и голодания: питание должно быть равномерным. Не надо бросаться в крайности, полностью отказываясь от ужина или голодая сутками. Голодание медицина не поддерживает. Да, есть специальные методики, но в таких случаях должен заниматься специалист с конкретным пациентом. Просто так сказать, что голодать раз в неделю кому-то полезно, нельзя. Разгрузочные дни имеют право быть, мы рекомендуем их пациентам из тех, кому нужно снизить вес. Организм при разгрузочных днях не голодает, он всё равно получает пищу. Ведь без глюкозы, к примеру, мозг долго быть не может, он питается только глюкозой, не белками и не жирами. Когда мы не получаем глюкозу извне, то берем ее из запасов организма. Но у кого-то есть эти запасы, а у кого-то нет, и если постоянно напрягать организм, то запасы гликогена в мышцах, в печени истощаются, это приводит к болезни. К ожирению тоже приводит. Дело в том, что у нашего организма есть память, он всё помнит, в том числе и то, как его мучали голодом. И он «хватает» каждый полученный кусочек, чтобы отложить его про запас. В итоге вроде бы человек немного ест, а жир нарастает. Поэтому перерыв между ужином и завтраком — максимум 12—14 часов.

— Какая физическая нагрузка рекомендуется при диабете?

— На сегодня универсальная физическая нагрузка, которая не противопоказана никому, — это 30 минут ходьбы в хорошем темпе 5 раз в неделю. Здесь вариабельна только скорость: должна появиться легкая испарина (но не одышка). И эта ходьба должна быть непрерывной. То есть 15 минут до работы и 15 минут назад — это тоже неплохо, но не то.

А все остальные дополнительные физические нагрузки должны быть человеку в радость, эмоционально приятными. Здесь уже каждый для себя выбирает, что ему нравится: баскетбол, аэробика, скандинавская ходьба, кто-то просто дома растяжку делает и приседает. Отдельно скажу о беге: медицина бег уже не рекомендует. Раньше, лет 30 назад, была фраза «бегом от инфаркта», сейчас «бегут к инфаркту». У нас проблемы с суставами, с позвоночником, с сердцем… А бег требует контроля: нужно, чтобы перед бегом, после бега посчитали пульс, померяли давление, посмотрели, как это всё восстанавливается.

И еще: при любом раскладе небольшое количество физической нагрузки каждый день — это лучше, чем спорт один раз в неделю. Во время движения работают мышцы, работают биохимические механизмы, которые в покое не включаются никогда.

— Вы предлагаете пройти нашим читателям тест, который поможет оценить риск развития сахарного диабета в течение ближайших 10 лет. Если у кого-то он окажется высоким, что дальше делать?

— Этому человеку стоит определить уровень сахара в крови в лаборатории Глусской ЦРБ. Направление можно получить у своего участкового врача общей практики.

А для всех читателей скажу так: возьмите свое здоровье в свои руки. Тот, кто выбирает физически активный образ жизни, сбалансированное питание, рациональный режим труда и отдыха, тот сумеет нивелировать разрушающее действие окружающих стрессов, и тогда шансы встретиться с сахарным диабетом минимальны. До 70 % случаев диабета 2-го типа можно предотвратить или отсрочить путем принятия здорового образа жизни. Для людей, кому уже установлен этот диагноз, напомню: сахарный диабет — это не болезнь, а образ жизни.

Оксана ВАСИЛЕВСКАЯ

Фото Татьяны ЛУКАШЕВИЧ