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«Ты маленькая точечка, а там - Вселенная». Как врач из Гродно строит маленькую обсерваторию - для себя

01.02.2020 11:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Звездами гродненцы интересовались давно. То одну обсерваторию построят, то вторую, то градоначальник Антоний Тизенгауз выпишет европейских звездочетов. Но все как-то амбициозным планам сделать из города астрономическую столицу не суждено было сбыться. Первая обсерватория куда-то делась, да и непонятно, где она точно находилась. Еще одна, которую построили в начале прошлого века, сейчас закрыта. Восстановить-то ее можно, но нужны деньги. Так что сейчас за астрономию в Гродно отвечают несколько астрономов-любителей. В том числе и врач-рентгенолог Андрей Прокопович, который в свое свободное время строит за городом первую на Гродненщине частную наблюдательную станцию «StarDome», а еще иногда выходит вместе с коллегами по наблюдениям в город с телескопами, организуя для гродненцев бесплатные «звездные сеансы».


В 1907 году на нынешней улице Академической построили корпус реального училища имени цесаревича Алексея. Здесь же обустроили астрономическую обсерваторию: с куполом и мощным для того времени телескопом. Однако техника во время Первой мировой войны пропала. Вроде бы ее вывезли немцы в Германию. Купол со временем разобрали и на его месте надстроили полуэтаж. Еще несколько лет назад на башню можно было подняться, но сейчас бывшая обсерватория закрыта на замок. Правда, наверху ничего интересного нет — чердак да голуби.



 — Самое главное, что в Гродно есть место, где могла бы работать общественная обсерватория. Осталось только восстановить купол и купить технику. Все это будет стоить не так дорого. Восстановив наблюдательную станцию, мы получим нечто весьма существенное — это будет отличный туристический объект. А еще то место, которое могло бы объединить всех гродненских астрономов-любителей, что в свою очередь могло бы дать хороший задел для развития гродненской астрономической школы, — уверен Андрей.


Так выглядело училище и обсерватория в начале прошлого века. Фото: oldgrodno.by

А еще из гродненской обсерватории можно было бы искать планеты, которые находятся вне Солнечной системы — правда для этого нужна очень мощная техника. Но если мечтать, то по крупному!

Несколько лет назад гродненские историки и астрономы-любители поднимали вопрос о восстановлении старой обсерватории. В Гродненском аграрном университете, факультет которого сейчас располагается в здании, это предложение поддержали и даже открыли благотворительный счет для сбора денег, но идея заглохла.

— Очень жаль, что так получилось, — вздыхает Андрей и рассказывает, что пока с городской обсерваторией все неясно, он начал строить свою.

Правда, вряд ли сюда будут приезжать экскурсии, чтобы посмотреть на звезды обсерватория ведь возводится около дома, и семья, хоть и полностью поддерживает хобби Андрея, вряд ли будет рада толпам туристов во дворе. Поэтому частная обсерватория — это просто логичное продолжение хобби Андрея Прокоповича. Строить ее он стал чисто из-за удобства: не надо будет каждый раз перед наблюдениями выстраивать аппаратуру, а в астрономии правильное положение техники — очень важно. Только на настройку часто уходило по несколько часов.


Фото: Журнал «Гродно», grodnoplustv.by

 — Сначала, все, конечно, классно: вот ты расставляешь технику, подготавливаешься к наблюдениям за звездами, получаешь удовольствие от самого процесса — но потом просто устаешь от рутины. А ведь хобби должно приносить удовольствие. В стационарных условиях же все выставлено как надо. Пока моя обсерватория в режиме стройки, показать, собственно нечего, но к лету планирую все работы закончить.

Андрей рассказывает, что в Беларуси, кстати, кроме его наблюдательной станции, есть еще несколько похожих обсерваторий. Например, в Витебске с 1992 года работает первая частная любительская обсерватория. Есть станции и около других городов.


Вообще в мире любителей-астрономов очень много. Они общаются на специализированных форумах, есть встречи в офлайне, а еще международные олимпиады и даже фестивали.

 — Астрономия — это единственная наука, где какие-то открытия может сделать любитель. Он также может публиковать результаты своих наблюдений в специализированных журналах и на сайтах. Никому от этого ничего плохого не будет, наоборот, — наработки любителей очень часто становятся важным подспорьем для профессионалов, — говорит Андрей. — Получается, что благодаря астрономам-любителям, чьи станции разбросаны по миру, ведется практически непрерывное наблюдение за звездным небом. Огромный пласт наблюдений, который собран на данный момент, анализируют профессионалы, а уже потом приходят к тем или иным выводам, делают уже свои открытия.


Частная обсерватория совсем небольшая. Этапы строительства. Фото: из личного архива

Астрономией гродненец заинтересовался еще в детстве, когда родители купили мальчишке зрительную трубу «Турист-3». Это был его первый наблюдательный инструмент. Андрей штудировал книги по астрономии и даже мечтал свою трубу переделать в большой и настоящий телескоп — но учеба в медуниверситете, семья… И как-то стало не до астрономии. Но звездное небо манило. Телескоп все-таки был куплен, а наблюдения восстановлены.

Любительская астрономия — хобби, которое не приносит доходов. Скорее наоборот — одни лишь расходы на технику. Оптика нужна разная. Одна подходит для наблюдений за туманностями, совсем другая — за планетами.

— Диапазон цен тоже разный — от нескольких десятков долларов до сотен тысяч. На обустройство обсерватории тоже нужны деньги. Тут надо основательное вложиться, — говорит Андрей — и долго объясняет, зачем ему все это нужно.

Во-первых — это личный опыт наблюдений, во-вторых — общение с единомышленниками, в третьих — причастность к науке. Любители находят в звездном небе кометы, астероиды или открывают сверхновые звезды. Например, первая белорусская сверхновая звезда была открыта в витебской обсерватории в 2010 году. Она имеет название 2010br и находится в галактике NGC 4051.

Или вот еще пример.

Несколько лет назад Андрей совместно с другими астрономами-любителями организовали проект по поиску переменных звезд (тех звезд, яркость которой со временем изменяется).

 — Совместно создали компьютерную программу для автоматизированного анализа наблюдений за переменными звездами. За весь период проекта открыли около 1,4 тысячи новых переменных звезд. Им были присвоены порядковые номера и они были внесены в международный каталог. Проект просуществовал несколько лет, а потом изжил себя. Сейчас мы его забросили, но, может быть, когда-нибудь снова к нему вернемся.


Андрей не только наблюдает за Вселенной, но еще и фотографирует галактики при помощи специальных камер.

— Галактики на фотографиях — это такие маленькие точечки. Ничего романтичного, как это может показаться сначала. Вообще, конечно, звездное небо, каким мы его видим невооруженным взглядом, и звездное небо в телескопе — совершенно разные вещи. На один снимок галактики может уйти неделя. Мало сфотографировать, надо еще и обработать весь массив полученной информации. Есть, конечно, специальные программы для этого, а на специализированных форумах — разделы, куда любители присылают свои необработанные фотографии, а другие люди занимаются уже именно обработкой. При этом, скорее всего, снимки тех или иных галактик или звезд уже сделали до тебя, но для личного опыта это интересно и познавательно. А еще стоит понимать, что все то, что мы фотографируем — это далекое прошлое, а мы видим только отблески того, что когда-то где-то произошло. Например, вот сверхновые звезды. Их рождение мы тоже наблюдаем постфактум, когда излучение доходит до нас. Вообще, взрыв сверхновой — это трагедия для той галактики, где это все произошло. Взорвавшаяся звезда как бы стерилизует все вокруг. Желательно, чтобы в нашей галактике такого не было никогда, — смеется Андрей.

Или вот персеиды. Когда в новостях говорят про метеорный дождь, то люди представляют, что можно выйти на улицу и наблюдать, как с неба падает поток персеид. На самом деле, все выглядит более скромно, говорит Андрей. В том секторе, в котором идет наблюдение, можно за час увидеть всего 2−3 падающих метеора. А на камеру словишь хорошо если один.

 — Вот здесь, например, сложены 43 кадра, потом фотошоп с плагином — и выходит вот такая фотография.



Комета C/2014 E2 Jacques. Фотография сложена из 266 кадров. Фото: из личного архива

Сейчас, говорит астроном-любитель, в городах очень сложно наблюдать за звездами — мешает уличное освещение.

 — Гродно в этом смысле повезло — отъехал 30 километров и вот тебе идеальные условия для наблюдения. А вот уже в Минске вряд ли увидишь чистое звездное небо. От Москвы, наверное, надо километров 300 отъехать, чтобы не было помех. Правда, важно, чтобы и погода была идеальной, а такое случается не очень часто в наших широтах, — рассказывает Андрей.


О звездах и галактиках он может говорить долго, увлеченно, объясняя природу туманностей, рассказывая о переменных звездах, которые изменяют свой блеск, о шаровых скоплениях звезд, астероидах и кометах. А еще о том, что наблюдая за звездами, очень остро начинаешь понимать насколько коротка человеческая жизнь.

 — Это уже, конечно, философские вопросы. Но так есть. Для вселенной, где масштабы времени совсем иные, твоя жизнь — миг, песчинка. Ведь не только ты смотришь в телескоп, но и как будто Вселенная смотрит в тебя. Там, где-то далеко, в миллионах световых лет от нас происходят (а вернее, происходили) какие-то процессы, а ты, такая вот маленькая точечка на Земле, почти пыль, можешь лишь за всем этим наблюдать. Круто же?

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Врач-рентгенолог Андрей Прокопович в свободное время строит за городом первую на Гродненщине частную наблюдательную станцию, а еще иногда выходит вместе с...
 
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