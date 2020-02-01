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«Благодаря вам, люди, полны оптимизма». Как дела у Тимура, которому в Рождество петардой оторвало кисть

01.02.2020 16:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно TUT.BY рассказывал о трагедии в гомельской семье Смыков. В Рождество, 7 января, среднему из пятерых сыновей, девятилетнему Тимуру, взрывом петарды оторвало кисть руки. Также были поражены глаза, обожжены лицо и живот, поврежден кишечник, лопнула барабанная перепонка. Мы узнали, как сейчас дела у мальчика.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Три дня назад Тимура выписали из Гомельской областной детской клинической больницы.

— Травмы заживают, но еще долго придется ходить на перевязки кисти. Через полгода можно будет ставить протез. За это время нужно собрать деньги, — рассказывает мама Ольга, пока сын на процедурах.

Купить самим дорогостоящий протез семье не по карману. Цена бионического — от 50 тыс. долларов.

Чтобы помочь сыну, родители Тимура — Ольга и Игорь — объявили благотворительный сбор. Историю мальчика и реквизиты счетов неделю назад опубликовал tut.by. Всего за несколько дней после публикации удалось собрать более 10 тыс. долларов — и деньги, говорит мама, продолжают поступать.

— Сейчас мы зарегистрировались в клиниках России, Англии, Ирландии — там, где у нас есть друзья, — и начинаем отправлять туда выписки Тимура. Дальше будем ждать отклики врачей. Еще не знаем, какой медцентр возьмется за разработку протеза, — рассказывает Ольга. — Пробуем и США, сейчас переводим выписки Тимура.

А ещё Ольга признается: поражена участием в их горе чужих людей — и это участие не исчисляется только суммами денежных переводов.

— После публикации на TUT.BY, — рассказывает мама Тимура, — нам звонит множество незнакомых людей, в семьях которых или лично с ними происходили похожие несчастные случаи. Рассказывают о своем опыте, поддерживают, дают надежду. Теперь мы знаем, что не одни — и это придает сил.

Если вы хотите помочь Тимуру все преодолеть, можете помочь его семье в сборе средств на протезирование кисти руки.

— транзитный счет BY91AKBB38193821002553000000 на благотворительный счёт BY33AKBB31340000432683020300 в филиале 300/Операционная служба, бессрочный (для белорусских рублей);

— транзитный счет BY33AKBB38193821023673000000 на благотворительный счёт BY55AKBB31340000432733020300 в филиале 300/Операционная служба, бессрочный (для евро);

— транзитный счет BY33AKBB38193821023673000000 на благотворительный счёт BY70AKBB31340000432723020300 в филиале 300/Операционная служба, бессрочный (для российских рублей);

— транзитный счет BY33AKBB38193821023673000000 на благотворительный счёт BY03AKBB31340000432703020300 в филиале 300/Операционная служба, бессрочный (для долларов США).

Назначение платежа: зачисление на счет Смыка Игоря Михайловича для сбора денежных средств на лечение сына Тимура.

Через м-банкинг клиентов Беларусбанка:

  • «Платежи и переводы»;
  • «Пополнение вкладов»;
  • «Способ пополнения вкладов по IBAN»;
  • номер счета «ВY33 AKBB 3134 0000 4326 8302 0300» (необходимо ввести номер счета валюты, в которой будет пополняться вклад);
  • номер паспорта «168»;
  • сумма;
  • «продолжить»;
  • «пополнить» (данная сумма будет доступна на следующий день).

Через интернет-банкинг клиентов других банков:

  • выбрать перевод по реквизитам;
  • юридическому лицу;
  • ввести БИК — AKBBBY21300;
  • ввести УНП получателя — 400 207 877;
  • ввести номер счета получателя — BY33 AKBB 3134 0000 4326 8302 0300;
  • получатель — Смык Игорь Михайлович;
  • Назначение платежа: благотворительность.

Использование материала в полном объеме запрещено без письменного разрешения редакции TUT.BY. За разрешением обращайтесь на nn@tutby.com

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В Рождество, 7 января, девятилетнему Тимуру, взрывом петарды оторвало кисть руки. Также были поражены глаза, обожжены лицо и живот, поврежден кишечник, лопнула...
 
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