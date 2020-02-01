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«Благодаря вам, люди, полны оптимизма». Как дела у Тимура, которому в Рождество петардой оторвало кисть
01.02.2020 16:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Недавно TUT.BY рассказывал о
Три дня назад Тимура выписали из Гомельской областной детской клинической больницы.
— Травмы заживают, но еще долго придется ходить на перевязки кисти. Через полгода можно будет ставить протез. За это время нужно собрать деньги, — рассказывает мама Ольга, пока сын на процедурах.
Купить самим дорогостоящий протез семье не по карману. Цена бионического — от 50 тыс. долларов.
Чтобы помочь сыну, родители Тимура — Ольга и Игорь — объявили благотворительный сбор. Историю мальчика и реквизиты счетов неделю назад опубликовал tut.by. Всего за несколько дней после публикации удалось собрать более 10 тыс. долларов — и деньги, говорит мама, продолжают поступать.
— Сейчас мы зарегистрировались в клиниках России, Англии, Ирландии — там, где у нас есть друзья, — и начинаем отправлять туда выписки Тимура. Дальше будем ждать отклики врачей. Еще не знаем, какой медцентр возьмется за разработку протеза, — рассказывает Ольга. — Пробуем и США, сейчас переводим выписки Тимура.
А ещё Ольга признается: поражена участием в их горе чужих людей — и это участие не исчисляется только суммами денежных переводов.
— После публикации на TUT.BY, — рассказывает мама Тимура, — нам звонит множество незнакомых людей, в семьях которых или лично с ними происходили похожие несчастные случаи. Рассказывают о своем опыте, поддерживают, дают надежду. Теперь мы знаем, что не одни — и это придает сил.
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«Благодаря вам, люди, полны оптимизма». Как дела у Тимура, которому в Рождество петардой оторвало кисть
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