ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Каменецком районе открыли установку за 6 млн долларов, которая превращает навоз в электроэнергию

02.02.2020 07:51 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

1 февраля в Каменецком районе открыли современную биогазовую установку мощностью 1 МВт стоимостью около 6 миллионов долларов, пишет Zarya.by.


Объект возвела литовская компания Modus Energy неподалеку от ОАО «Беловежский».

— Это уже седьмой наш проект в Беларуси, — подчеркнул глава биогазового направления «Модус Групп» Паулюс Бабраускас. — Он имеет экологическую направленность, ведь биологическое сырье выступает в качестве топлива, которое превращается в тепло- и электроэнергию.

Строительство установки началось в мае прошлого года, а в ноябре-декабре стали проводиться пусконаладочные работы. Теперь система заработала на полную мощность. Тепло и электроэнергия вырабатываются в результате сжигания биогаза в двигателе внутреннего сгорания. Сам биогаз получается путем биологической переработки сырья, то есть навозных стоков.

— По сути, благодаря объекту мы решаем сразу несколько проблем экологического и экономического характера на нашем предприятии, — объясняет генеральный директор ОАО «Беловежский» Александр Дунькович. — Происходит обеззараживание навозных стоков, их переработка в хороший биогумус, органические удобрения вносятся на поля, а тепловая энергия используется на производстве. Так что плюсов в этом процессе немало.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тепло и электроэнергия вырабатываются в результате сжигания биогаза в двигателе внутреннего сгорания.
 
Новости дня
Новости общества
 
У спартыўнай зале гімназіі прайшла спартландыя сярод калектываў прадпрыемстваў, арганізацый і ўстаноў Глуска (фотарэпартаж)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.02.2020
Чырвоны прамень
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика