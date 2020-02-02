В Каменецком районе открыли установку за 6 млн долларов, которая превращает навоз в электроэнергию

Источник материала: Tut.by

1 февраля в Каменецком районе открыли современную биогазовую установку мощностью 1 МВт стоимостью около 6 миллионов долларов, пишет Zarya.by .





Объект возвела литовская компания Modus Energy неподалеку от ОАО «Беловежский».

— Это уже седьмой наш проект в Беларуси, — подчеркнул глава биогазового направления «Модус Групп» Паулюс Бабраускас. — Он имеет экологическую направленность, ведь биологическое сырье выступает в качестве топлива, которое превращается в тепло- и электроэнергию.

Строительство установки началось в мае прошлого года, а в ноябре-декабре стали проводиться пусконаладочные работы. Теперь система заработала на полную мощность. Тепло и электроэнергия вырабатываются в результате сжигания биогаза в двигателе внутреннего сгорания. Сам биогаз получается путем биологической переработки сырья, то есть навозных стоков.

— По сути, благодаря объекту мы решаем сразу несколько проблем экологического и экономического характера на нашем предприятии, — объясняет генеральный директор ОАО «Беловежский» Александр Дунькович. — Происходит обеззараживание навозных стоков, их переработка в хороший биогумус, органические удобрения вносятся на поля, а тепловая энергия используется на производстве. Так что плюсов в этом процессе немало.