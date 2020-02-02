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Пять граждан Беларуси эвакуированы из китайского Уханя
02.02.2020 08:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
2 февраля 2020 года при содействии посольства Беларуси в Китае из города Ухань провинции Хубэй, где началась вспышка коронавируса, оганизована эвакуация обратившихся за помощью пяти граждан Беларуси, сообщает посольство.
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2 февраля 2020 года при содействии посольства Беларуси в Китае из города Ухань провинции Хубэй, где началась вспышка коронавируса, оганизована эвакуация...
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