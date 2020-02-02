ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В первый день февраля в Беларуси установлен новый температурный рекорд

02.02.2020 08:42 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В первый день февраля максимальная температура воздуха в Беларуси превысила 10 градусов тепла, зафиксирован новый рекорд с начала инструментальных метеонаблюдений, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by.

В Бресте воздух прогрелся до 10,3 градуса выше нуля. Прежний максимум дня для всей территории страны составлял 9,3 градуса (зарегистрирован в этом же областном центре в 2002 году).

Всего зафиксировано 22 локальных температурных рекорда: восемь — в Брестской области, по пять — в Минской и Витебской, четыре — в Гродненской (в Гродно — 9 против 6,8 градуса 18 лет назад). Подавляющее большинство перекрытых максимумов (18) относится к 2002 году.

Наибольшая разница между старыми и новыми рекордами — 2,6 градуса — отмечена в Лынтупах (7,1 против 4,5 в 2002 году) и Столбцах (6,8 против 4,2 в 1980-м). Наименьшая рекордная температура зафиксирована в Лепеле (4 против 3,6 в 2002 году).

Стоит отметить, что, согласно многолетним наблюдениям, конец января — начало февраля в Беларуси является самым холодным периодом в году.

В январе нынешнего года было девять дней с рекордами тепла (3-го, 15—17-го, 20—22-го, 24-го и 25-го), в декабре 2019-го — 11 (9-го, 11-го, 12-го, 16—19-го, 21—23-го и 25-го).

2 февраля очень теплая погода сохранится, затем похолодает.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первый день февраля максимальная температура воздуха в Беларуси превысила 10 градусов тепла, зафиксирован новый рекорд с начала инструментальных...
 
Новости дня
Новости общества
 
17-летнюю девушку, полгода назад сбежавшую из дома с 47-летним мужчиной, нашли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

01.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
02.02.2020
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика