В первый день февраля в Беларуси установлен новый температурный рекорд

Источник материала: Tut.by

В первый день февраля максимальная температура воздуха в Беларуси превысила 10 градусов тепла, зафиксирован новый рекорд с начала инструментальных метеонаблюдений, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by .

В Бресте воздух прогрелся до 10,3 градуса выше нуля. Прежний максимум дня для всей территории страны составлял 9,3 градуса (зарегистрирован в этом же областном центре в 2002 году).

Всего зафиксировано 22 локальных температурных рекорда: восемь — в Брестской области, по пять — в Минской и Витебской, четыре — в Гродненской (в Гродно — 9 против 6,8 градуса 18 лет назад). Подавляющее большинство перекрытых максимумов (18) относится к 2002 году.

Наибольшая разница между старыми и новыми рекордами — 2,6 градуса — отмечена в Лынтупах (7,1 против 4,5 в 2002 году) и Столбцах (6,8 против 4,2 в 1980-м). Наименьшая рекордная температура зафиксирована в Лепеле (4 против 3,6 в 2002 году).

Стоит отметить, что, согласно многолетним наблюдениям, конец января — начало февраля в Беларуси является самым холодным периодом в году.

В январе нынешнего года было девять дней с рекордами тепла (3-го, 15—17-го, 20—22-го, 24-го и 25-го), в декабре 2019-го — 11 (9-го, 11-го, 12-го, 16—19-го, 21—23-го и 25-го).

2 февраля очень теплая погода сохранится, затем похолодает.