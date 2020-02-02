Директор сельхозпредприятия в Браславском районе два года занижал людям зарплату

Источник материала: Tut.by

Директор сельхозпредприятия в Браславском районе два года занижал работникам зарплату, чтобы скрыть задолженность по ее выплате, сообщает Комитет госконтроля.

В 2016—2018 годах директор распоряжался, чтобы бухгалтеры необоснованно занижали зарплату работникам. При этом начисленные суммы были даже ниже размера «минималки».

150 работников сельхозпредприятия недополучили зарплату на общую сумму более 180 тысяч рублей.

В отношении директора сельхозпредприятия возбуждено уголовное дело за превышение власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия.