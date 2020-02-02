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Если это не любовь, то что? Светлана и Мария Лукашенко

02.02.2020 — Новости Общества | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В районном конкурсе за духовное возрождение одну из шести главных наград в номинации «За особое мужество и пример жизнелюбия» получила мама воспитанницы отделения дневного пребывания для инвалидов Светланы Лукашенко – Мария Лукашенко. Ей посвящена эта статья.

Если это не любовь, то что? Светлана и Мария Лукашенко
Светлана и Мария Лукашенко

Мария – настоящий ангел-хранитель для своих дочерей, человек с большой буквы. Ее младшая дочь 35 лет назад родилась с синдромом Дауна. Ребенок с особенностями – это тяжелая ноша. Я считаю родителей таких детей героями. Глядя на эту хрупкую женщину, никогда бы и не подумала, что внутри у нее такой стержень, и не стальной даже, а титановый. Столько испытаний выпало на ее долю, а она по-прежнему верит людям и по-прежнему болит у нее душа за всё… А вы смогли бы так?

Родилась Мария Николаевна в деревне Зеленая Дубрава в многодетной семье. Ее отец, Кравцов Николай Илларионович, – ветеран Великой Отечественной войны. Был трижды ранен, дошел до Берлина. Когда Марии исполнилось 23, не стало матери, и забота о младших братьях легла на ее плечи. Отец женился снова, но мачеха не приняла чужих детей.

Мария Николаевна получила образование в Буда-Кошелевском аграрно-техническом колледже, вышла замуж и переехала в райцентр. Семья, любящий муж, дом – полная чаша, две прекрасные дочки, хорошая работа. И… еще одна беременность. К слову, протекала она легко и без осложнений. А потом ей сказали, что родился особенный ребенок. С этого момента жизнь изменилась на 180 градусов.

Была Мария Николаевна, а стала просто Мария

Ей предлагали отказаться от малышки прямо в роддоме и отдать ее в специнтернат. Принять решение оставить ребенка помогла нянечка в роддоме (ее имя Мария уже не помнит, только фамилию – Сапожникова). «Это тоже ребенок, – сказала она тогда, – у нее есть ручки и ножки. Да, она будет всегда отличаться от остальных, но имеет право на жизнь в семье так же, как и другие. Болезнь – это не причина ее бросать или лишать любви». Конечно же, пришлось сменить работу и вместо инженера по нормированию стать уборщицей. Как говорит сама героиня, была Мария Николаевна, а стала просто Мария.

Тогда, 35 лет назад, от их семьи отвернулись все. Они в одно мгновение стали изгоями. Старались как можно реже выходить из дома с ребенком, чтоб избежать бестактных замечаний и косых взглядов. Это сейчас государство уделяет достойное внимание людям с особенностями развития, организовывая специальную инфраструктуру, совершенствуя законодательство. А Света родилась в эпоху, когда их как бы и не существовало вовсе. Не принимало общество больных детей. Те немногие родители, которые не соглашались отдавать своего ребенка в специальные учреждения, оказывались социально изолированными. Детей с синдромом Дауна не считали за личность. До трех лет у Светы не было даже точного диагноза, только в 4 года ей дали группу инвалидности и назначили пенсию.

Малышку не брали в детский сад (не знали тогда педагоги, как обращаться с такими детьми), и ее по возвращении из школы смотрели старшие дочки. В это время Мария уходила на работу на несколько часов, ведь одной зарплаты мужа никак не хватало на жизнь. Семья всегда держала большое хозяйство. Старшие дети подрабатывали по мере возможности: летом ездили на уборку льна, картофеля, разносили почту. Все домочадцы помогали матери в уходе за младшей сестрой, ведь Свету до трех лет нужно было носить на руках.

Только любовь не позволила опустить руки и сдаться

В семь лет девочку приняли в детский сад, а потом в общеобразовательную школу. Она закончила 8 классов, научилась читать и писать. Тяжело было очень, вспоминает Мария Николаевна, приходилось буквально таскать ребенка на себе: «13 лет Свете было, а я ее на саночках в школу во-зила». Но самое страшное то, что всегда было очень много негатива, издевок, тычков и пинков, пренебрежения к девочке. Рвалось на части материнское сердце, но любовь не позволила опустить руки и сдаться. Хотя ей не раз предлагали сдать ребенка в интернат.

С появлением в районе территориального центра обслуживания населения жизнь семьи стала существенно легче. Света пять дней в неделю общается с друзьями. Она участвует в конкурсах и концертах, поет, танцует, мас-терит поделки.

У Марии Лукашенко крепкая и дружная семья. Несом-ненная заслуга в этом их сильной духом матери. Пройдя путь, полный трудностей и слез, ошибок и разочарований, она осталась такой же доброй, заботливой и любящей. Вот уж точно великолепный пример мужества и жизнелюбия! И когда видишь, как воспоминания о прожитом наполняют ее глаза слезами, эмоции сдержать тоже очень непросто.

Знаете, ребенок с особенностями ведь может появиться в любой семье, у любых родителей. Можно вести здоровый образ жизни или бросаться во все тяжкие, рожать в двадцать лет или в сорок, первого или пятого, делать карьеру и только потом тщательно выбирать отца или мать ребенку. Слепая лотерея, от участия в которой не застрахован никто из тех, кто решил стать родителями. Любая беременность – это риск. Обезопасить себя от рождения ребенка с особенностями можно только одним способом – не заводить детей никогда. Никто не хочет быть родителем ребенка с особенностями и уж точно не планирует этого. Никто не может с уверенностью сказать, что не он следующий в очереди на особое родительство. Может, этого факта достаточно, чтобы стать чуточку добрее и терпимее к особенным людям. И, конечно же, к их родителям.

Ирина ШУТОВА
Фото Ирины Палубец

 
 
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В районном конкурсе за духовное возрождение одну из шести главных наград в номинации «За особое мужество и пример жизнелюбия» получила мама...
 
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