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Белоруску не пустили на борт самолета Сиань-Екатеринбург из-за того, что у нее не российское гражданство

02.02.2020 11:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

2 февраля не гражданам России отказали в полете самолетом «Уральских авиалиний» по маршруту Сиань-Екатеринбург. Среди тех, кого не пустили на борт, оказалась и белоруска Наталия. Она рассказала TUT.BY, что сейчас находится в китайском аэропорту и ждет компенсации за билеты.


Фото: Reuters

На рейс U6764 авиакомпании «Уральские авиалинии» не пустили не только белоруску Наталию, которая через Екатеринбург возвращалась из Китая домой в Беларусь, также на борт не попали граждане Армении, Казахстана и Таджикистана.

Наталия рассказывает, что должна была вылететь из Сианя 3 февраля, но сначала ей перенесли время вылета на 2 февраля, а когда она приехала в аэропорт, то билеты на рейс не выдали. Маршрут девушки должен был быть таким: Сиань-Екатеринбург-Москва-Минск.

— У меня был вылет из Сианя на 00.30 на 3 февраля, но вечером 1 февраля мне пришло сообщение, что рейс перенесли на 2 февраля на 8.15. В аэропорту билеты на самолет не выдали. Другие ребята, которых также не пустили на посадку, стараются созвониться со своими посольствами. Документы в аэропорту о том, по какой причине нас не пускают на рейс, не предоставили. У многих стыковочные рейсы.

Девушка говорит, что она тоже звонила в посольство Беларуси в Пекине, и ей, как и другим пассажирам, которых не пустили на рейс, объяснили, что сейчас чартерными рейсами из Китая будут перевозить только граждан России.

Чтобы как-то урегулировать ситуацию, подключились представители аэропорта. В итоге в аэропорту приняли решение вернуть не улетевшим пассажирам деньги за билеты.

— Сейчас мы ждем компенсации за авиабилеты, ее будут выдавать наличными: тем у кого рейсы куплены у одной авиакомпании, они вернут деньги полностью, если билеты куплены в разное время и не у одной авиакомпании, то вернут только за один билет. Мне пообещали вернуть деньги полностью. Тем кто не сможет улететь сегодня, предоставили отель, воду и печенье.

Девушка планирует купить новые авиабилеты в Пекин или Шанхай, а оттуда уже добираться самолетом до Москвы.


Фото: Reuters

Напомним, еще 31 января, как сообщают «РИА Новости», авиакомпания «Уральские авиалинии» анонсировала приостановку 11 рейсов в Китай с 1 февраля из-за распространения коронавируса.

«Согласно распоряжению правительства Российской Федерации № 140-р от 30.01.2020 авиакомпания „Уральские авиалинии“ с 01.02.2020 приостанавливает выполнение следующих рейсов в/из КНР: Екатеринбург — Ордос — Бангкок; Москва — Ордос; Екатеринбург — Харбин; Екатеринбург — Пекин; Владивосток — Харбин; Екатеринбург — Сиань — Пхукет; Казань — Харбин; Красноярск — Харбин; Москва — Харбин; Владивосток — Харбин; Новосибирск — Харбин», — говорится в сообщении.

Авиакомпания планировала вывозить туристов из Китая чартерными рейсами, а пассажирам, купившим у них билеты, предложила оформить вынужденный возврат без штрафов и удержаний. При этом Россия в целом ограничила авиасообщение с Китаем. Рейсы между странами будут только у пяти компаний, в том числе у четырех китайских, и все они будут осуществляться только из терминала F аэропорта Шереметьево.

Ситуация в мире

2 февраля стало известно о первой жертве нового коронавируса за пределами Китая. Скончался 44-летний пациент на Филиппинах. Общее число жертв вируса 2019-nCoV уже превысило 300 человек, в числе заразившихся — более 14 тыс.

Как сообщает Русская служба ВВС, всего вирус обнаружен в 23 странах мира. В США власти объявили чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения, что случается довольно редко. Она предполагает запрет на въезд всех иностранных граждан, которые за последние две недели побывали в Китае.

Россия ранее закрыла свою границу с Китаем, а также запретила въезд граждан Китая через пропускные пункты на границе с Монголией. Похожие ограничения также ввели Австралия, Япония, Пакистан и Италия.

Однако Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока подобные меры не рекомендует. «Ограничения на передвижения могут принести больше вреда, чем пользы, затрудняя обмен информацией, поставки медицинского оборудования и медикаментов, и причиняя ущерб экономике», — заявил в пятницу глава ВОЗ.

ВОЗ считает, что необходимо осматривать прибывающих пассажиров в официальных пограничных пунктах, таких как аэропорты и морские порты. Организация предупредила, что закрытие границ может на деле привести к ускорению распространения инфекции, так как люди будут пытаться пересекать границы нелегально, а значит без всякого контроля.

Какие меры принимает Беларусь

2 февраля 2020 года при содействии посольства Беларуси в Китае из города Ухань провинции Хубэй, закрытого на карантин из-за вспышки коронавируса, организована эвакуация обратившихся за помощью пяти граждан Беларуси.

МИД КНР, указано на сайте посольства Беларуси в Китае, сообщает, что иностранные граждане могут покинуть регионы провинции Хубэй на основании официального запроса посольства. Однако после выезда иностранцы будут помещены «на карантин» по месту пребывания в Китае сроком на 14 дней.

В Беларуси сейчас проводят противоэпидемиологические мероприятия, чтобы не допустить попадания вируса в страну. В Национальном аэропорту усилили контроль. Сначала сотрудники медицинской службы поднимаются на борт самолета для выявления пациентов с признаками вирусной инфекции, и затем такие пациенты передаются медицинской службе гражданской авиации. Для них пограничный и таможенный контроль проводится отдельно, чтобы не смешивать потоки пассажиров. В аэропорту работает лаборатория, где пассажиры, которые долго были в Китае, могут пройти диагностику на новый вид пневмонии — у них берут мазки со слизистой. Результат будет готов в течение 4−12 часов. Анализы проводятся за счет госбюджета.

На сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья появился номер горячей линия по вопросам профилактики инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV. Телефон горячей линии +375 (29) 156−85−65, звонки принимаются в рабочие дни с 8:30 до 13:00 и с 13:30 до 18:00.

Медики считают, что заразиться новым вирусом достаточно непросто, должен быть длительный контакт с заболевшим. В зоне риска находятся медицинские работники. Симптомов, которые характерны исключительно для китайского коронавируса, нет. Этот вирус может проявляться и кашлем, и повышенной температурой. Однако летальность от этого вируса пневмонии намного ниже, чем во время двух других волн атипичных коронавирусных инфекций, которые фиксировались в мире ранее. В группе риска — пожилые люди, у которых есть сопутствующие заболевания. Инкубационный период заболевания — 14 дней.

После прибытия из стран, в которых регистрировались случаи нового вируса пневмонии, нужно в течение 14 дней по возможности минимизировать контакты с окружающими, не посещать массовых мероприятий и следить за изменениями в состоянии здоровья. В случае повышения температуры тела, кашля, одышки, нужно обратиться к медикам и по возможности вызвать скорую.

Как защитить себя от китайского коронавируса

Какие у него симптомы?

Симптомы коронавируса напоминают симптомы простуды или гриппа: это насморк, кашель, боль в грудной клетке, конъюнктивит, повышенная температура, головная боль, слабость, тошнота и даже диарея.


Как не заразиться?

Чтобы не заразиться коронавирусом, нужно:

  • избегать контактов с людьми, у которых уже есть симптомы инфекционных заболеваний;
  • после посещения улицы мыть руки водой с мылом не менее 20 секунд;
  • если мыло и вода недоступны, то как можно чаще протирать руки антисептическими средствами на спиртовой основе;
  • стараться не касаться руками лица;
  • в общественных местах носить медицинские маски;
  • при чихании или кашле прикрывать рот и нос бумажной салфеткой;
  • если вы сейчас в Китае, то лучше не контактировать с животными, птицами, не посещать рынки морепродуктов, живой птицы и животных, фермы, не есть сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения, в том числе молоко, яйца, мясо, птицу, морепродукты.

Что делать, если кажется, что заразился?

При первых симптомах простуды сразу же обратиться к врачу — участковому терапевту или врачу общей практики.

Как лечат коронавирус?

Специфического лечения от коронавируса нет. Важно вовремя снять интоксикацию, оказать респираторную поддержку, назначить жаропонижающие препараты.

Куда звонить в случае чего, если вы сейчас в Китае?

  • Посольство в Пекине: первый секретарь Александр Сергеевич Подковыров +86 155 1061 8510.
  • Генеральное консульство в Гуанчжоу: генеральный консул Андрей Александрович Попов +86 186 2027 7838
  • Генеральное консульство в Шанхае: вице-консул Роман Александрович Шелемех +86 139 1856 1690
  • Если вы хотите уехать из Китая, а ваш город закрыт из-за карантина, звоните по телефону +86 155 1061 8510.
 
Теги: Минск
 
 
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2 февраля не гражданам России отказали в полете самолетом «Уральских авиалиний» по маршруту Сиань-Екатеринбург. Среди тех, кого не пустили на борт, оказалась и...
 
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