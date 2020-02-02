Из-за усиления ветра на понедельник объявлен оранжевый уровень опасности

Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 2 февраля, в период с 15 до 21 часа по западу Беларуси, а 3 февраля, в понедельник, ночью на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Белгидромет предупреждает, что объявлен оранжевый уровень опасности.



Фото: Reuters

По Минской области в понедельник ночью на большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

В Минске 3 февраля ночью ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.