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Из-за усиления ветра на понедельник объявлен оранжевый уровень опасности

02.02.2020 11:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В воскресенье, 2 февраля, в период с 15 до 21 часа по западу Беларуси, а 3 февраля, в понедельник, ночью на большей части территории республики ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с. Белгидромет предупреждает, что объявлен оранжевый уровень опасности.


Фото: Reuters

По Минской области в понедельник ночью на большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

В Минске 3 февраля ночью ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье, 2 февраля, в период с 15 до 21 часа по западу Беларуси, а 3 февраля, в понедельник, ночью на большей части территории республики ожидается усиление ветра...
 
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