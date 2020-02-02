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В Комитете госконтроля Гродненской области: каждый работник должен получать зарплату вовремя

02.02.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Заработная плата является не только основным источником повышения материального благосостояния людей и улучшения качества их жизни, расширения спектра потребностей, но и мощным рычагом воздействия на работников для повышения эффективности их трудовой деятельности.

В Комитете госконтроля Гродненской области: каждый работник должен получать зарплату вовремя

Ответственность за нарушение нанимателем или уполномоченным должностным лицом нанимателя порядка и сроков выплаты заработной платы предусмотрена частью 1 статьи 9.19 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, и влечет наложение штрафа на нанимателя или уполномоченное должностное лицо нанимателя в размере от 4 до 20 базовых величин, а на юридическое лицо — до 100 базовых величин.

Из года в год организации области допускают задолженность по заработной плате. Так, Комитетом области в 2019 году за нарушение законодательства о труде привлечены к административной ответственности 27 должностных лиц на общую сумму 2830,50 рублей (в 2018 году – 13 должностных лиц) и 23 юридических лица на сумму 11143,50 рубля (в 2018 году – 17 юридических лиц).

Обращаем внимание руководителей организаций на безусловное выполнение требований законодательства по соблюдению сроков выплаты заработной платы и доведенного задания по ее росту.

При минимальном нарушении сроков выплаты заработной платы Вы можете проинформировать Комитет государственного контроля Гродненской области с 3 по 28 февраля 2020 года по телефонам «горячей линии» в г. Гродно: (8-152) 79-88-23, 79-88-24, 79-88-16.

Комитет государственного контроля Гродненской области

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Теги: Гродно
 
 
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Заработная плата является не только основным источником повышения материального благосостояния людей и улучшения качества их жизни, расширения спектра...
 
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