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В парке Горького в Минске двое подростков выловили из Свислочи гранату
02.02.2020 19:01 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В парке Горького в Минске двое подростков выловили из Свислочи гранату. Как
Незамедлительно на место происшествия выехали правоохранители и саперно-пиротехническая группа внутренних войск МВД. Для безопасности территорию, где обнаружили снаряд, оперативно перекрыли и обследовали. Других боеприпасов специалисты не обнаружили.
Граната оказалась без запала, ее изъяли для последующей утилизации.
«Обоим подросткам 14 лет. Они пришли в парк и ради забавы начали вылавливать магнитом в реке металлические предметы. Одна из находок оказалась учебным снарядом. Ребята молодцы, не растерялись и оперативно позвонили в МЧС», — рассказали в МВД.
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В парке Горького в Минске двое подростков выловили из Свислочи гранату. Как сообщает в телеграм-канале пресс-секретарь МВД, к счастью, она была без запала.
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