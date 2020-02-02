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В парке Горького в Минске двое подростков выловили из Свислочи гранату

02.02.2020 19:01 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В парке Горького в Минске двое подростков выловили из Свислочи гранату. Как сообщает в телеграм-канале пресс-секретарь МВД, к счастью, она была без запала.



Сообщение в милицию о находке поступило из МЧС в 15.25. По информации спасателей, им позвонили дети и рассказали, что магнитом выловили предмет, похожий на гранату.

Незамедлительно на место происшествия выехали правоохранители и саперно-пиротехническая группа внутренних войск МВД. Для безопасности территорию, где обнаружили снаряд, оперативно перекрыли и обследовали. Других боеприпасов специалисты не обнаружили.


Граната оказалась без запала, ее изъяли для последующей утилизации.

«Обоим подросткам 14 лет. Они пришли в парк и ради забавы начали вылавливать магнитом в реке металлические предметы. Одна из находок оказалась учебным снарядом. Ребята молодцы, не растерялись и оперативно позвонили в МЧС», — рассказали в МВД.

 
Теги: Минск
 
 
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В парке Горького в Минске двое подростков выловили из Свислочи гранату. Как сообщает в телеграм-канале пресс-секретарь МВД, к счастью, она была без запала.
 
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