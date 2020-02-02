«В этом сочетании чисел есть какая-то магия». Как 02.02.2020 в Минске расписали около 20 пар

Источник материала: Tut.by

«В январе Дима попросил выбрать на февраль хорошую дату для свадьбы. Я, не поверите, открыла лунный календарь. Оказалось, 2-е число — единственный в этом месяце благоприятный день, чтобы выходить замуж, — рассказывает невеста Ирина Милошевская. — Позже заметили, что получается 02.02.2020, подумали — красивая дата». На необычное сочинение цифр обратили внимание не только Дмитрий и Ирина. В этот день в Минске во Дворце гражданских обрядов стать мужем и женой решили около 20 пар. О том, как это происходило, читайте в репортаже TUT.BY.

Красивая дата 02.02.2020 пришлась на воскресенье, в ЗАГСах этот день недели официальный выходной. Но желающих стать мужем и женой именно 2 февраля — это не остановило. С конца декабря 2019-го будущие невесты и женихи стали звонить во Дворец гражданских обрядов с просьбой расписать их именно в этот день. Сотрудники учреждения решили их поддержать и 02.02.2020 вышли на работу.

— Еще более популярной оказалась 20.02.2020, — пока ждем первых молодоженов, рассказывает Юлия Кочина, начальник Дворца гражданских обрядов. — На данный момент заявления на этот день подали уже 34 пары. И хотя это четверг, первая регистрация назначена на 8.45.





Сегодня пар поменьше — около 20. На регистрацию каждой — 20 минут. А вот и первые молодые.

— Здравствуйте, мы на 11.20 жениться, — с порога приветствуют всех Мария и Евгений.

У невесты в руках букет из колосков. Чуть позже она расскажет, что специально заказала именно такой. Все потому, что после росписи общая фамилия у мужа и жены стала — Колосовские.





— 2 февраля — очень красивая дата. В этом сочетании чисел есть какая-то магия, поэтому мы и зацепились за этот день, — уже после церемонии жених объяснит, как выбирали день свадьбы. — Правда, когда стал обзванивать ЗАГСы, везде говорили: это воскресенье, а в воскресенье у нас выходной. И только здесь (во Дворце гражданских обрядов. — Прим. TUT.BY), ответили — приходите.

На регистрацию молодые люди пришли без гостей. Говорят, о том, что у них сегодня роспись, сказали только родителям. Для остальных, шутят, решили сделать сюрприз.

— Я никогда не хотела на свадьбу пышного торжества, — делится размышлениями Мария. — Хотелось, праздника для двоих. Наши с Женей мысли в этом направлении совпали, и вот мы проводим этот день вдвоем. А наши родные радуются за нас.

В ближайших планах у супругов — путешествие в теплые края, куда прямо 02.02.2020 они и улетают. Мы с ними прощаемся и встречаем новую пару.

Знакомимся — Настасья и Антон. Они проходят в комнаты жениха и невесты, а Юлия Кочина рассказывает, что интерес молодых людей к красивым датам они стали замечать года два назад. Последний свадебный бум во Дворце гражданских обрядов был 08.08.2019. В дате есть восьмерка. Ее будущие супруги рассматривали как символ бесконечности.

«Не знаю, как мужчины в этот момент сдерживают себя»

До регистрации Настасьи и Антона остается совсем чуть-чуть. Взявшись за руки, ребята стоят у входа в главный зал.

— Это будет быстро и не больно, — шуткой поддерживает их один из гостей.

— Как прививка, — тут же выдает малышка, которая тоже пришла поздравить невесту и жениха.





А мы уже после регистрации спрашиваем теперь уже у мужа и жены: «Как ощущения?»

— Для меня это было волнительно, — не скрывает эмоций Настасья. — Не знаю, как мужчины в этот момент сдерживают себя.

Некоторые, кстати, не сдерживают. Позже Юлия Кочина по секрету признается: женихи тоже часто плачут. На днях один из них так проникся во время церемонии, что от слез рубашка была мокрой.

Но вернемся к необычной дате.

Молодожены признаются, что не цеплялись именно за 02.02. Рассматривали и другие красивые сочетания, например, 06.06, 08.08. Роспись в памятную дату, шутит жених, упрощает мужьям жизнь. Так, уверен он, точно никогда не забудешь купить жене подарок к годовщине свадьбы.

Семья Журко, такая теперь у Настасьи и Антона общая фамилия, люди очень позитивные. Не смущает их и то, молодому мужу завтра к 7 утра на работу. Жене чуть проще — у нее в понедельник курсы, и поспать получится дольше. Весело рассказывают они и про то, как влюбились. Случилось это «со второго взгляда».

— Общая подруга пригласила нас на дачу на День рождения, — возвращается к тем событиям Антон. — Вечером под звездами мы сели, поговорили — и поняли, что нравимся друг другу. Было это в мае, а две недели назад мы подали заявления в ЗАГС.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По словам Илоны Дементьевой, главного специалиста Дворца гражданских обрядов, за время работы они не раз слышали необычные истории любви. Причем как у молодых пар, так и у тех, кто отмечает 50 лет совместной жизни.

— Каждую неделю мы регистрируем 2−3 «золотые свадьбы», — говорит собеседница. — До церемонии просим мужа и жену написать небольшое эссе о своей паре. В нем они вспоминают, как познакомились. Мне запомнилась история, когда будущие супруги вместе строили баню и, передавая друг другу кирпичи, поняли, что нашли свою половинку.

«Дата очень красивая и энергетически заряжена»

Во Дворце гражданских обрядов есть правило: молодоженов, которые приходят к ним со своими идеями для росписи, — поддерживают. Главное, говорит Юлия Кочина, чтобы их задумки не нарушали закон.





Однажды, например, когда женили пару, где молодой человек из Конго, включили в церемонию поздравление его отца. Причем, когда папа говорил напутственные слова, все гости топали и кричали. Был и другой случай — молодые обменивались шлемами. У Дмитрия Ходана и Ирины Милошевской тут все традиционно. Сказав друг другу «Да», они обменялись кольцами.

— Как эмоции? — спрашиваем у них после церемонии.

— Супер! — в один голос отвечают молодожены.

Оказалось, это у них уже вторая свадьба. Свадьбу «номер один» они устроили чуть больше года назад. Было это на Бали, только для них двоих. Там все было романтично, сейчас же — официально. Ну, а торжество с родными ребята решили отметить свой важный день в сентябре. Запланировали, что на неделю уедут со всеми в Черногорию.





На вопрос, почему так надолго решили растянуть праздник, отвечают просто: у Ирины было несколько идей для свадеб, и пара решила все их осуществить. А вот во время знакомства творчество проявил Дмитрий.

— Дима работал официантом в одном из заведений, — возвращается к тем событиям невеста. — Первый раз я приехала туда с мамой. Была после командировки, уставшая и не накрашенная. Он меня увидел и в следующий раз, когда я пришла туда с подругой, подсунул мне анкету, заполнив которую, можно было выиграть колготки. Так он узнал мои данные, а потом написал «ВКонтакте» и пригласил на свидание. Я его серьезно не восприняла. Решила, просто схожу на кофе. И вот уже четыре с половиной года мы вместе пьем кофе.





Что же касается даты свадьбы, то 02.02.2020, говорят теперь уже муж и жена, выпало им случайно. На то, что сочетание цифр оказалось необычным, обратили внимание только, когда подали заявления.

— Дата очень красивая и энергетически заряжена, — рассуждает Ирина. — И пусть она будет для нас счастливой.

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