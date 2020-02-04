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Лукашенко о «сахарном» деле: Такого в Беларуси еще не было
04.02.2020 11:32 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
О подробностях дела о задержании директоров сахарных заводов расскажет Комитет госбезопасности в ближайшее время.
Об этом заявил Александр Лукашенко журналистам во время встречи с работниками Добрушского комбината 4 февраля.
«Такого в Беларуси еще не было, - заявил Лукашенко. - Они создали в Москве "прокладку" - торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов».
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О подробностях дела о задержании директоров сахарных заводов расскажет Комитет госбезопасности в ближайшее время. Об этом заявил Александр Лукашенко журналистам...
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