Лукашенко о «сахарном» деле: Такого в Беларуси еще не было

О подробностях дела о задержании директоров сахарных заводов расскажет Комитет госбезопасности в ближайшее время.

Об этом заявил Александр Лукашенко журналистам во время встречи с работниками Добрушского комбината 4 февраля.

«Такого в Беларуси еще не было, - заявил Лукашенко. - Они создали в Москве "прокладку" - торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов».