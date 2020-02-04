Парень похитил из незапертых квартир в столичной многоэтажке 12 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Житель Бреста ходил в Минске по подъездам, искал незапертые двери — из таких квартир он похитил около 12 тысяч долларов США. Подробности сообщает столичная милиция.



Фото: милиция Минска

Житель столичной многоэтажки на улице Маяковского обратился в милицию с заявлением — у него украли 215 долларов США, 170 евро и 40 000 российских рублей. Оперативники установили, что деньги пропали не только у заявителя. Из квартиры несколькими этажами выше унесли 6000 долларов США и 4000 евро.

Милиция задержала 25-летнего брестчанина. Оказалось, мужчина пять последних лет был в местах лишения свободы в России — за кражи. Известно, что его не раз судили за хищение денег через незапертые двери. В декабре освободился и вернулся на родину, в феврале приехал в столицу.

Молодой человек рассказал, что дом для кражи выбрал случайно — он находится недалеко от вокзала. Парень спрятал сумки с деньгами в соседнем доме, потом забрал оттуда похищенное. Часть денег потратил — купил телефон, спиртное и продукты.