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Парень похитил из незапертых квартир в столичной многоэтажке 12 тысяч долларов
04.02.2020 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель Бреста ходил в Минске по подъездам, искал незапертые двери — из таких квартир он похитил около 12 тысяч долларов США. Подробности
Житель столичной многоэтажки на улице Маяковского обратился в милицию с заявлением — у него украли 215 долларов США, 170 евро и 40 000 российских рублей. Оперативники установили, что деньги пропали не только у заявителя. Из квартиры несколькими этажами выше унесли 6000 долларов США и 4000 евро.
Милиция задержала 25-летнего брестчанина. Оказалось, мужчина пять последних лет был в местах лишения свободы в России — за кражи. Известно, что его не раз судили за хищение денег через незапертые двери. В декабре освободился и вернулся на родину, в феврале приехал в столицу.
Молодой человек рассказал, что дом для кражи выбрал случайно — он находится недалеко от вокзала. Парень спрятал сумки с деньгами в соседнем доме, потом забрал оттуда похищенное. Часть денег потратил — купил телефон, спиртное и продукты.
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Молодой человек рассказал милиции, что дом на улице Маяковского для краж выбрал случайно - он находится недалеко от вокзала.
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