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В сельском клубе мужчине в очередной раз отказали ставить «Седую ночь» - и он пошел за ружьем

04.02.2020 17:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Давид-Городке пьяный местный житель обиделся на ведущих сельской дискотеки — и пришел в клуб с ружьем, сообщает МВД.


Фото: МВД

— В местный Дом культуры мужчина пришел в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил заведующего клубом, стоявшего за пультом, включить композицию «Седая ночь». Он так и сделал, причем не один раз. Однако после очередного пожелания односельчанина станцевать под любимый хит его попросили уйти, — рассказали в милиции.

Обиженный мужчина ушел — и вскоре вернулся с охотничьим ружьем в руках и начал угрожать заведующему. Один из присутствующих схватил двустволку и отвел ее в сторону. У мужчины отобрали оружие и вызвали милиционеров.

Сейчас дебошир в ИВС. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства с угрозой применения оружия.

Известно, что мужчина ранее был охотником, однако несколько лет назад он не продлил лицензию — и у него забрали ружье. Теперь милиции предстоит выяснить, как и где подозреваемый раздобыл новое.

Подозреваемый ранее не судим, но неоднократно привлекался к административной ответственности.

 
 
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Сейчас дебошир в ИВС. Возбуждено уголовное дело по факту хулиганства с угрозой применения оружия.
 
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