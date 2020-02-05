Стали известны победители смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление частных подворий населённых пунктов Пинского района
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Источник материала:
Полесская правда
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Новогоднее украшение дома Виктора Кудряшова, д. Почапово
На Пинщине подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов административно-хозяйственного назначения и подворий граждан. По итогам смотра-конкурса «Лучшее новогоднее оформление сельсовета Пинского района» первое место занял Оснежицкий сельсовет, второе – Парохонский сельсовет, третье место – Плещицкий сельсовет.
Победителей среди сельскохозяйственных учреждений, а также учреждений образования, культуры, медицины, торговли, поссельисполкомов вы узнаете здесь.
Среди владельцев подворий:
Березовичский сельсовет:
первое место – Грицук Михаил Андреевич, д. Березовичи, ул. Ленина, д. 21;
Бобриковский сельсовет:
первое место – Кирикович Валентина Иосифовна, д. Бобрик ул. Чапаева, д. 7;
второе место – Колесникович Сергей Леонтьевич, д. Плоскинь, ул. Первомайская, д. 23б;
третье место – Хомич Николай Иванович, д. Плоскинь, ул. Первомайская, д. 33а;
Боричевичский сельсовет:
первое место – Чумаченко Сергей Петрович, д. Боричевичи, ул. Лесная, д. 10;
второе место – Сидорчук Николай Александрович, д. Боричевичи, ул. Цветочная, д. 4;
третье место – Каллаур Николай Михайлович, д. Боричевичи, ул. Лесная, д. 4;
Валищенский сельсовет:
первое место – Андриевич Галина Григорьевна, аг. Валище, пер. Садовый, д. 18;
второе место – Вакульчик Геннадий Адамович, д. Клетная, ул. Лесная, д. 6;
третье место – Юшкевич Геннадий Михайлович, д. Клетная, ул. Центральная, д. 62а;
Городищенский сельсовет:
первое место – Кудряшов Виктор Викторович, д. Почапово, ул. Зеленая, д. 7;
второе место – Косяк Ольга Валентиновна, пос. Городище, ул. Садовая, д. 31;
третье место – Козлова Снежана Ивановна, д. Городище, ул. Южная, д. 2;
Дубойский сельсовет:
первое место – Аничкин Александр Николаевич, д. Дубое, ул. Лесная, д. 11;
второе место – Кулик Валентина Степановна, д. Кончицы, ул. Т. Коваля, д. 30, кв. 1;
третье место – Фабишевский Владимир Викентьевич, д. Дубое, ул. Парковая, д. 2, кв. 2;
Загородский сельсовет:
первое место – Плевко Елена Ивановна, д. Вяз, ул. Центральная, д. 5;
второе место – Пошелюк Андрей Иванович, д. Погост-Загородский, ул. Ленина, д. 4; Хомич Сергей Адамович, д. Погост-Загородский, ул. Ленина, д. 4а;
третье место – Козубовская Наталья Ивановна, д. Камень, ул. 50 лет БССР, д. 31, кв. 2; Ворон Василий Федорович, д. Борки, ул. Советская, д. 28;
Каллауровичский сельсовет:
первое место – Хомич Александр Данилович, д. Каллауровичи, ул. Знаменская, д. 7;
второе место – Фенюк Михаил Николаевич, д. Каллауровичи, пер. Знаменский, д. 1;
третье место – Вакулич Михаил Петрович, д. Каллауровичи, ул. Знаменская, 2а;
Логишинский сельсовет:
первое место – Гринько Василий Васильевич, г.п. Логишин, ул. Заводская, д. 2;
второе место – Припутневич Елена Михайловна, г.п. Логишин, ул. Советская, д. 1 ;
третье место – Пискунович Михаил Михайлович, г.п. Логишин, ул. Томилова, д. 58а;
Новодворский сельсовет:
первое место – Войтко Василий Евгеньевич, д. Стошаны, ул. Топольная, 3а;
второе место – Наварич Надежда Николаевна, д. Чухово, ул. Советская, д. 51;
третье место – Ребковец Анатолий Андреевич, д. Чухово, пер. Заслонова, д. 11;
Оснежицкий сельсовет:
первое место – Гузаревич Виктор Матвеевич, д. Галево, ул. Звездная, д. 36;
второе место – Кохнюк Светлана Васильевна, д. Галево, ул. Солнечная, д. 10;
третье место – Гаврилович Эдуард Иванович, д. Галево, ул. Солнечная, д. 5;
Оховский сельсовет:
первое место – Митушкова Наталья Александровна, аг. Охово, ул. Ленина, д. 84;
второе место – Наумовец Нина Васильевна, д. Кошевичи, ул. Новая, д. 26;
третье место – Козак Игорь Федорович, д. Ганьковичи, ул. Веселая, д. 11;
Пинковичский сельсовет:
первое место – Лосич Валерий Павлович, д. Пинковичи, ул. Луниненцкая, д. 34а;
второе место – Шапошник Игорь Борисович, д. Пинковичи, ул. Переточная, д. 52а;
третье место – Плотникова Зоя Васильевна, д. Пинковичи, ул. Я. Коласа, д. 79а;
Поречский сельсовет:
первое место – Минюк Виталий Викторович, д. Тобулки, ул. Центральная, д. 9б, кв. 1;
второе место – Голёта Елена Иосифовна, д. Тобулки, ул. Южная, д. 33;
третье место – Бахур Александр Павлович, д.Тобулки, ул. Бочная, д. 9;
Сошненский сельсовет:
первое место – Стоян Алена Валерьевна, аг. Сошно, ул. Западная, д. 31;
второе место – Суховерхий Валерий Адамович, аг. Сошно, ул. Школьная, д. 10;
третье место – Стоян Лидия Геннадьевна, аг. Сошно, ул. Западная, д. 17;
Ставокский сельсовет:
первое место – Масляк Максим Васильевич, д. Кривчицы, ул. Полесская, 9а;
второе место – Шпилевич Владислав Владиславович, д. Кривчицы, ул. Полесская, 2; Зубко Татьяна Васильевна, д. Ченчицы, ул. Советская, д. 19;
третье место – Олеград Иван Павлович, д. Красиево, ул. Зеленая, д. 30; Корень Мария Федоровна, д. Ченчицы, ул. Советская, д. 21;
Хойновский сельсовет:
первое место – Шукалович Жанна Семеновна, д. Хойно, ул. Северная, д. 28;
второе место – Арашкевич Петр Петрович, аг. Жидче, ул. Центральная, д. 60;
третье место – Головач Андрей Сергеевич, д. Хойно, ул. Центральная, д. 18.
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> Новогоднее украшение дома Виктора Кудряшова, д. Почапово На Пинщине подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов...
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