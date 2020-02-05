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Стали известны победители смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление частных подворий населённых пунктов Пинского района

05.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Стали известны победители смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление частных подворий населённых пунктов Пинского района

Новогоднее украшение дома Виктора Кудряшова, д. Почапово

На Пинщине подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов административно-хозяйственного назначения и подворий граждан. По итогам смотра-конкурса «Лучшее новогоднее оформление сельсовета Пинского района» первое место занял Оснежицкий сельсовет, второе – Парохонский сельсовет, третье место – Плещицкий сельсовет.

Победителей среди сельскохозяйственных учреждений, а также учреждений образования, культуры, медицины, торговли, поссельисполкомов вы узнаете здесь.

Среди владельцев подворий:

Березовичский сельсовет:

  • первое место – Грицук Михаил Андреевич, д. Березовичи, ул. Ленина, д. 21;

Бобриковский сельсовет:

  • первое место – Кирикович Валентина Иосифовна, д. Бобрик ул. Чапаева, д. 7;
  • второе место – Колесникович Сергей Леонтьевич, д. Плоскинь, ул. Первомайская, д. 23б;
  • третье место – Хомич Николай Иванович, д. Плоскинь, ул. Первомайская, д. 33а;

Боричевичский сельсовет:

  • первое место – Чумаченко Сергей Петрович, д. Боричевичи, ул. Лесная, д. 10;
  • второе место – Сидорчук Николай Александрович, д. Боричевичи, ул. Цветочная, д. 4;
  • третье место – Каллаур Николай Михайлович, д. Боричевичи, ул. Лесная, д. 4;

Валищенский сельсовет:

  • первое место – Андриевич Галина Григорьевна, аг. Валище, пер. Садовый, д. 18;
  • второе место – Вакульчик Геннадий Адамович, д. Клетная, ул. Лесная, д. 6;
  • третье место – Юшкевич Геннадий Михайлович, д. Клетная, ул. Центральная, д. 62а;

Городищенский сельсовет:

  • первое место – Кудряшов Виктор Викторович, д. Почапово, ул. Зеленая, д. 7;
  • второе место – Косяк Ольга Валентиновна, пос. Городище, ул. Садовая, д. 31;
  • третье место – Козлова Снежана Ивановна, д. Городище, ул. Южная, д. 2;

Дубойский сельсовет:

  • первое место – Аничкин Александр Николаевич, д. Дубое, ул. Лесная, д. 11;
  • второе место – Кулик Валентина Степановна, д. Кончицы, ул. Т. Коваля, д. 30, кв. 1;
  • третье место – Фабишевский Владимир Викентьевич, д. Дубое, ул. Парковая, д. 2, кв. 2;

Загородский сельсовет:

  • первое место – Плевко Елена Ивановна, д. Вяз, ул. Центральная, д. 5;
  • второе место – Пошелюк Андрей Иванович, д. Погост-Загородский, ул. Ленина, д. 4; Хомич Сергей Адамович, д. Погост-Загородский, ул. Ленина, д. 4а;
  • третье место – Козубовская Наталья Ивановна, д. Камень, ул. 50 лет БССР, д. 31, кв. 2; Ворон Василий Федорович, д. Борки, ул. Советская, д. 28;

Каллауровичский сельсовет:

  • первое место – Хомич Александр Данилович, д. Каллауровичи, ул. Знаменская, д. 7;
  • второе место – Фенюк Михаил Николаевич, д. Каллауровичи, пер. Знаменский, д. 1;
  • третье место – Вакулич Михаил Петрович, д. Каллауровичи, ул. Знаменская, 2а;

Логишинский сельсовет:

  • первое место – Гринько Василий Васильевич, г.п. Логишин, ул. Заводская, д. 2;
  • второе место – Припутневич Елена Михайловна, г.п. Логишин, ул. Советская, д. 1 ;
  • третье место – Пискунович Михаил Михайлович, г.п. Логишин, ул. Томилова, д. 58а;

Новодворский сельсовет:

  • первое место – Войтко Василий Евгеньевич, д. Стошаны, ул. Топольная, 3а;
  • второе место – Наварич Надежда Николаевна, д. Чухово, ул. Советская, д. 51;
  • третье место – Ребковец Анатолий Андреевич, д. Чухово, пер. Заслонова, д. 11;

Оснежицкий сельсовет:

  • первое место – Гузаревич Виктор Матвеевич, д. Галево, ул. Звездная, д. 36;
  • второе место – Кохнюк Светлана Васильевна, д. Галево, ул. Солнечная, д. 10;
  • третье место – Гаврилович Эдуард Иванович, д. Галево, ул. Солнечная, д. 5;

Оховский сельсовет:

  • первое место – Митушкова Наталья Александровна, аг. Охово, ул. Ленина, д. 84;
  • второе место – Наумовец Нина Васильевна, д. Кошевичи, ул. Новая, д. 26;
  • третье место – Козак Игорь Федорович, д. Ганьковичи, ул. Веселая, д. 11;

Пинковичский сельсовет:

  • первое место – Лосич Валерий Павлович, д. Пинковичи, ул. Луниненцкая, д. 34а;
  • второе место – Шапошник Игорь Борисович, д. Пинковичи, ул. Переточная, д. 52а;
  • третье место – Плотникова Зоя Васильевна, д. Пинковичи, ул. Я. Коласа, д. 79а;

Поречский сельсовет:

  • первое место – Минюк Виталий Викторович, д. Тобулки, ул. Центральная, д. 9б, кв. 1;
  • второе место – Голёта Елена Иосифовна, д. Тобулки, ул. Южная, д. 33;
  • третье место – Бахур Александр Павлович, д.Тобулки, ул. Бочная, д. 9;

Сошненский сельсовет:

  • первое место – Стоян Алена Валерьевна, аг. Сошно, ул. Западная, д. 31;
  • второе место – Суховерхий Валерий Адамович, аг. Сошно, ул. Школьная, д. 10;
  • третье место – Стоян Лидия Геннадьевна, аг. Сошно, ул. Западная, д. 17;

Ставокский сельсовет:

  • первое место – Масляк Максим Васильевич, д. Кривчицы, ул. Полесская, 9а;
  • второе место – Шпилевич Владислав Владиславович, д. Кривчицы, ул. Полесская, 2; Зубко Татьяна Васильевна, д. Ченчицы, ул. Советская, д. 19;
  • третье место – Олеград Иван Павлович, д. Красиево, ул. Зеленая, д. 30; Корень Мария Федоровна, д. Ченчицы, ул. Советская, д. 21;

Хойновский сельсовет:

  • первое место – Шукалович Жанна Семеновна, д. Хойно, ул. Северная, д. 28;
  • второе место – Арашкевич Петр Петрович, аг. Жидче, ул. Центральная, д. 60;
  • третье место – Головач Андрей Сергеевич, д. Хойно, ул. Центральная, д. 18.
 
 
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> Новогоднее украшение дома Виктора Кудряшова, д. Почапово На Пинщине подведены итоги конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов...
 
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