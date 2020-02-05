Консультацию профсоюзного юриста по вопросам трудовых отношений можно получить 18 февраля

Источник материала: Полесская правда



18 февраля с 10.30 до 12.30 в Почаповской амбулатории врача общей практики (Пинский район, д. Почапово, ул. Молодежная, 29а) состоится профсоюзный правовой прием граждан по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Прием проведет главный правовой инспектор труда Брестского областного профсоюза работников здравоохранения Сергей Михайлович Постолюк совместно с представителями Пинского районного объединения профсоюзов и Пинской межрайонной прокуратуры. Запись на прием производится Пинским районным объединением профсоюзов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 по адресу: г. Пинск, ул. Карла Маркса, 28, кабинет 3 или по телефону 8-0165-61-70-55.

Жителей Пинска профсоюзный юрист проконсультирует в этот же день с 13.30 до 15.30 в Пинской центральной поликлинике (г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, д. 48, каб. 433). Сергей Михайлович Постолюк проведет прием совместно с общественным инспектором труда Пинского городского объединения профсоюзов Зинаидой Амвросьевной Ляховец и представителем Пинской межрайонной прокуратуры. Предварительная запись по телефону 31-73-20.