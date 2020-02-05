ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Консультацию профсоюзного юриста по вопросам трудовых отношений можно получить 18 февраля

05.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Консультацию профсоюзного юриста по вопросам трудовых отношений можно получить 18 февраля
18 февраля с 10.30 до 12.30 в Почаповской амбулатории врача общей практики (Пинский район, д. Почапово, ул. Молодежная, 29а) состоится профсоюзный правовой прием граждан по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов. Прием проведет главный правовой инспектор труда Брестского областного профсоюза работников здравоохранения Сергей Михайлович Постолюк совместно с представителями Пинского районного объединения профсоюзов и Пинской межрайонной прокуратуры. Запись на прием производится Пинским районным объединением профсоюзов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 по адресу: г. Пинск, ул. Карла Маркса, 28, кабинет 3 или по телефону 8-0165-61-70-55.

Жителей Пинска профсоюзный юрист проконсультирует в этот же день с 13.30 до 15.30 в Пинской центральной поликлинике (г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, д. 48, каб. 433). Сергей Михайлович Постолюк проведет прием совместно с общественным инспектором труда Пинского городского объединения профсоюзов Зинаидой Амвросьевной Ляховец и представителем Пинской межрайонной прокуратуры. Предварительная запись по телефону 31-73-20.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> 18 февраля с 10.30 до 12.30 в Почаповской амбулатории врача общей практики (Пинский район, д. Почапово, ул. Молодежная, 29а) состоится профсоюзный правовой прием граждан...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Могилеве строят современную кардиохирургию. Рассказываем, какой она будет снаружи и внутри
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
05.02.2020
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Асiповiцкi край

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика