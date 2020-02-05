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Консультацию профсоюзного юриста по вопросам трудовых отношений можно получить 18 февраля
05.02.2020 — Новости Общества | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Жителей Пинска профсоюзный юрист проконсультирует в этот же день с 13.30 до 15.30 в Пинской центральной поликлинике (г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, д. 48, каб. 433). Сергей Михайлович Постолюк проведет прием совместно с общественным инспектором труда Пинского городского объединения профсоюзов Зинаидой Амвросьевной Ляховец и представителем Пинской межрайонной прокуратуры. Предварительная запись по телефону 31-73-20.
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> 18 февраля с 10.30 до 12.30 в Почаповской амбулатории врача общей практики (Пинский район, д. Почапово, ул. Молодежная, 29а) состоится профсоюзный правовой прием граждан...
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