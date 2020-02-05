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Собака гуляет — хозяин отвечает. Рассказываем чем для хозяина чреваты «гуляния» его собаки по улицам 

05.02.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Собака с ошейником, но без хозяина — обычное явление на наших улицах. Выгуливать четвероногого друга не каждый находит время, а вот отпустить побегать самого по себе — это пожалуйста. О том, что такая самостоятельность опасна для прохожих, да и для самой собаки, задумывается не всякий. А ведь мы в ответе за тех, кого приручили, причем ответственность эта может оказаться весьма весомой и материально.

В случае с безнадзорными собаками (а собака без хозяина на улице именно такой и считается) можно говорить о двух нормативных документах.

Есть Правила содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь. В этих Правилах, объясняет мастер по благоустройству Глусского «Жилкомхоза» Валентина СОКОЛОВСКАЯ, подробно прописаны требования по содержанию домашних собак и кошек: сколько их может проживать в квартире или доме, в какие сроки их необходимо регистрировать, куда можно приводить собак и кошек, а куда нельзя, и другие. В том числе там указано, что владельцы собак, кошек обязаны «обеспечивать безопасность людей, не допускать загрязнения этими животными общедоступных мест», «выводить в случае надобности собак из квартир или иных изолированных помещений, а также с изолированных территорий в места общего пользования на коротком поводке и в наморднике, за исключением щенков в возрасте до трех месяцев и декоративных собак ростом до 25 сантиметров в холке, которых можно выводить на поводке без намордника». Как видим, в любом случае, даже если собака маленькая, она обязательно должна быть с хозяином. Иначе как он обеспечит безопасность других людей и сохранность их имущества?

А вот ответственность за нарушение Правил содержания домашних собак и кошек предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях. Заместитель начальника Глусского РОВД Геннадий БУКЛЕЙ пояснил, что, если владелец собаки просто выпустил ее погулять без надзора, его могут привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.47 — предупреждение или штраф в размере от 1 до 15 базовых величин (сейчас одна базовая — 27 рублей). В прошлом году в Глусском районе было шесть таких случаев. Если же нарушение указанных Правил повлекло причинение вреда здоровью людей или их имуществу, то хозяину грозит штраф от 10 до 30 базовых величин или даже административный арест (ст. 15.47, ч. 2). И такой случай в нашем районе в 2019-м тоже был.

 
 
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Собака с ошейником, но без хозяина — обычное явление на наших улицах. Выгуливать четвероногого друга не каждый находит время, а вот отпустить побегать самого по...
 
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