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Счастье быть матерью

05.02.2020 — Новости Общества | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Счастье быть матерью
Дмитрий и Наталья Доценко с сыном Ярославом и дочерью Алианой.

– Сказать, что с детства мечтала о большой семье, наверное, будет неправильно.  И когда поженились, никаких планов с мужем не строили. Да и разве можно в жизни что-то предсказать или спрогнозировать. Сегодня у тебя одни мысли, завтра – другие, – пытаясь усмирить двухлетнюю дочурку-непоседу Алиану, говорит моя собеседница Наталья Доценко, которая недавно была награждена Орденом матери.

– А имя откуда такое необычное у малышки? – спрашиваю я.

–  Да в нашей семье столько культур и национальностей переплелись, – говорит женщина. – Папа мой по национальности азербайджанцем был, мама – белоруска, муж – русский, переехал с родными в Беларусь из Казахстана. А младшую дочку, да, в память о дедушке Али назвали.

Счастливое число семьи Доценко – восемь или символ бесконечности. Символ бесконечного счастья – пусть и неспокойного, в вечной суете и заботах, в тревогах и переживаниях, в постоянном решении больших и маленьких проблем, но главное в радости – от того, что есть возможность кому дарить свою любовь и получать взамен то же.

Глава семьи Дмитрий – станочник в ОАО «Кобриндрев», Наталья – юрист по образованию и шестеро детей…

Старший 21-летний Владислав – студент Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка – будущий тренер. Ещё в школе учителя физической культуры заметили в мальчишке хорошие спортивные данные, прочили ему большое будущее в футбольной карьере. Но спорт – штука коварная. Сегодня ты быстро поднимаешься по лестнице, играешь за известные футбольные клубы, мечтаешь заключить контракт с еще более титулованным клубом, а завтра проблемы со здоровьем всё перечёркивают, рушат планы. В такой ситуации главное не сдаваться и найти себя в другом, что и сделал Владислав. Но мечту вернуться в большой спорт он всё равно вынашивает, продолжает играть в мини-футбол.

18-летняя Милослава, как и Владислав, тоже уже вырвалась из родного гнезда. В Солигорском государственном колледже она осваивает свою будущую профессию – воспитателя детского сада. Постигает в основном теорию, потому что практику прошла дома –любит в свободное время играть с младшими братьями и сестрёнкой.

О таких, как 13-летний Ярослав, учащийся детского сада-средней школы №4 г. Кобрина, в обществе говорят: люди с ограниченными возможностями. Ярослав же и в таких случаях замечает:

 – Да у меня возможностей ещё больше, чем у кого-либо другого. Потому что  понимаю: чтобы мне чего-то в жизни добиться, нужно приложить больше усилий, и это мотивирует, не даёт расслабляться.

Слова сына подхватывает мама:

– Ярослав такой, как все. Да, ограничен в движениях, но у него есть руки, ясный ум, в школе хорошо учится.

– Я хочу стать программистом, и ничто мне в этом не может помешать, разве что собственная лень, – убеждён мальчишка, с улыбкой поглядывая на маму.

 Вижу: твёрдости характера и оптимизма Ярославу не занимать, а значит  своего он добьётся.

    О восьмилетнем Макаре, который учится во 2-м классе, Наталья замечает, что несмотря на то, что главная его задача – учёба, он уже сейчас учится совмещать её с любимыми занятиями – шахматами, плаванием и футболом:

– Чем больше ребёнок занят полезным делом, тем меньше у него времени на лень и скуку.  Сейчас он тоже на секции. Как и старший сын, очень любит футбол.

С Мирославом, меньшим из мужчин в семье, мне тоже не довелось пообщаться: на момент моего визита в дружную семью Доценко он был в детском саду. Со слов мамы, сын переживает сейчас так называемый кризис трёхлетнего возраста.

– Раньше был такой спокойный и покладистый, а сейчас характер свой показывает, – шутит по этому поводу Ярослав.

 – Ничего, мы уже это проходили, – усмехается Наталья. – Перерастёт.

С самой младшей в семье Доценко Лией я познакомилась  в первую очередь. Это она мне открыла дверь и на протяжении всей беседы угощала чаем с вкусной маминой пахлавой. Кстати, рецепт пахлавы Наталья привезла с родины отца.

 – Этим летом мы впервые побывали всей семьей в Азербайджане. Там живёт вся папина родня. Я и сама училась с 3 по 8 класс в Азербайджане. Но потом мы опять вернулись в Беларусь, – рассказывает Наталья. – Дети должны знать все свои корни, уважать культуру предков. Это делает их духовно богаче.

– Хватает ли маме времени на себя? – спрашиваю Наталью.

– Пока я растворяюсь в семье, детях. Этим счастлива. И всё равно мне кажется, что не успеваю дать им столько тепла, сколько могу. Вот отвожу, например, Ярослава в музыкальную школу – он у меня на скрипке играет – общаюсь по дороге с ним, а сама думаю, как там в чужом городе Милослава, может, ей моя помощь нужна, тёплое слово, или так захочется в одну секунду Макара обнять, я же целых шесть часов его не видела. Дети – это счастье, самое большое материнское счастье.

Елена БАКУН.

Фото автора.

 
 
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