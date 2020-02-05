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Перезимовали. В Гомель возвращаются сельскохозяйственные ярмарки

05.02.2020 12:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле начинают работу сельскохозяйственные ярмарки, сообщили в управлении торговли.


Ярмарки по продаже потребительских товаров, сельскохозяйственной продукции, изделий народных промыслов будут проходить по выходным дням в феврале и марте, за исключением 7 и 8 марта.

Торговля будет организована на площади Восстания. Свою продукцию здесь представят торговые организации города, предприятия перерабатывающей промышленности, потребкооперации, рыбоводческие и фермерские хозяйства, пчеловоды и ремесленники.

 
Теги: Гомель
 
 
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Ярмарки будут проходить по выходным в феврале и марте.
 
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