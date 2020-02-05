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ГАИ 6 февраля усилит контроль над соблюдением ПДД в темное время суток

05.02.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

ГАИ 6 февраля усилит контроль над соблюдением ПДД в темное время суток

6 февраля Госавтоинспекция Витебской области проведет комплекс профилактических мероприятий по предупреждению ДТП в темное время суток с участием уязвимых участников дорожного движения
Дорожная безопасность неизменно является актуальной темой. Особым поводом для беспокойства остаются уязвимые участники дорожного движения и их безопасность на дороге в темное время суток. Пренебрежение простыми мерами безопасности со стороны самых уязвимых участников движения приводит к крайне тяжелым последствиям. Именно поэтому каждый из нас не только должен осознавать все опасности, которые таит в себе дорога, но и соблюдать правила и сами заботиться о своей безопасности. Однако в действительности зачастую происходит иначе.
В темное время суток или в условиях недостаточной видимости ДТП со смертельным исходом происходят в 3 раза чаще, чем в дневное время. Основная причина – это плохая видимость объекта. Поэтому использование пешеходами световозвращающих элементов остается одним из действенных способов обезопасить себя на дороге. Кроме того, водителям очень важно учитывать, что на автодорогах, прилегающих к населенным пунктам, велика вероятность их внезапного появления на проезжей части.
Участвующим в движении водителям и пешеходам, прежде всего, следует помнить об ответственном поведении на дороге и постоянном самоконтроле.
Призываем граждан не оставаться в стороне и сообщать по телефону 102 о фактах нахождения на дороге нетрезвых пешеходов или велосипедистов, поведение которых небезопасно и требует принятия безотлагательных мер по их удалению с проезжей части. Возможно, именно ваш звонок поможет избежать трагедии и спасет чью-то жизнь.
Кроме того, водители и пешеходы, будьте внимательны на дороге в зимнее время!
Водителям следует учитывать, что состояние дороги на протяжении маршрута может резко меняться. Будьте особенно внимательными при проезде пешеходных переходов, выбирайте безопасную скорость, боковой интервал и соблюдайте дистанцию, старайтесь избегать резких маневров и торможений. Позаботьтесь, чтобы ремнями безопасности были пристегнуты все сидящие в автомобиле.
Пешеходам также стоит проявлять повышенное внимание: переходить дорогу только в установленных местах, даже на регулируемых переходах не начинать движение, пока все автомобили не остановятся.

 
 
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6 февраля Госавтоинспекция Витебской области проведет комплекс профилактических мероприятий по предупреждению ДТП в темное время суток с участием уязвимых...
 
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