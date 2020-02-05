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«Не должно быть насилия над ребенком». Министр образования высказался о работе учителей

05.02.2020 12:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Министр образования Игорь Карпенко считает, что педагоги должны себя сдерживать в конфликтных ситуациях с учениками и не доводить происходящее до насилия.


Фото: Reuters

В СМИ все чаще появляются случаи, когда между учителями и школьниками возникают конфликты. Все это, по словам министра образования Игоря Карпенко, говорит о том, что нужно напомнить педагогам об их функциях, которые связаны не только с преподаванием, но и воспитанием. В связи с этим в Министерстве образования разработали этнический кодекс для педагогов. В ближайшее время, документ опубликуют для обсуждения в «Настаўніцкай газеце».

— Алгоритм, как вести себя учителю в случае конфликта с учеником, есть, а как правильно поступить родителям такого ребенка? — спросил TUT.BY у министра.

— Родители должны обращаться в администрацию школы, а школа должна реагировать, — отметил Игорь Карпенко.

— То есть замалчивать не стоит?

— Для меня личность ребенка важнее, чем все проблемы, которые есть у конкретного педагога, — отметил министр. — Я сторонник того, чтобы не было никаких форм насилия над ребенком — будь-то психологическое, словесное. Подходы (как учителю вести себя в конфликтов ситуации. — Прим. TUT.BY) выработаны, и нужно себя сдерживать — на то, ты и педагог.

Напомним, 21 января между учителем и ученицей третьего класса гомельской гимназии № 71 произошел конфликт: педагог схватил ребенка за ухо и его травмировал. Родители написали заявление в милицию.

Это не первый скандал в гомельских школах. 12 сентября прошлого года во время уроков в школе № 15 учитель выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту, его одноклассники сняли происходящее на видео. Это чрезвычайное для отдельно взятой школы и всей системы белорусского образования происшествие привело к череде неприятных событий — в дело даже вмешался президент.

 
 
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Министр образования Игорь Карпенко считает, что педагоги должны себя сдерживать в конфликтных ситуациях с учениками и не доводить происходящее до насилия.
 
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