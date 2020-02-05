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«Не должно быть насилия над ребенком». Министр образования высказался о работе учителей
05.02.2020 12:52 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Министр образования Игорь Карпенко считает, что педагоги должны себя сдерживать в конфликтных ситуациях с учениками и не доводить происходящее до насилия.
В СМИ все чаще появляются случаи, когда между учителями и школьниками возникают конфликты. Все это, по словам министра образования Игоря Карпенко, говорит о том, что нужно напомнить педагогам об их функциях, которые связаны не только с преподаванием, но и воспитанием. В связи с этим в Министерстве образования разработали этнический кодекс для педагогов. В ближайшее время, документ опубликуют для обсуждения в «Настаўніцкай газеце».
— Алгоритм, как вести себя учителю в случае конфликта с учеником, есть, а как правильно поступить родителям такого ребенка? — спросил TUT.BY у министра.
— Родители должны обращаться в администрацию школы, а школа должна реагировать, — отметил Игорь Карпенко.
— То есть замалчивать не стоит?
— Для меня личность ребенка важнее, чем все проблемы, которые есть у конкретного педагога, — отметил министр. — Я сторонник того, чтобы не было никаких форм насилия над ребенком — будь-то психологическое, словесное. Подходы (как учителю вести себя в конфликтов ситуации. — Прим. TUT.BY) выработаны, и нужно себя сдерживать — на то, ты и педагог.
Напомним, 21 января между учителем и ученицей третьего класса гомельской гимназии № 71
Это не первый скандал в гомельских школах. 12 сентября прошлого года во время уроков в школе № 15 учитель
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Министр образования Игорь Карпенко считает, что педагоги должны себя сдерживать в конфликтных ситуациях с учениками и не доводить происходящее до насилия.
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