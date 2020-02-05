За взятку 600 рублей прокурор запросил 5 лет колонии замначальнику локомотивного депо

Источник материала: Tut.by

Подходит к завершению суд по делу заместителя начальника локомотивного депо в Молодечно. В октябре 2019 года Владимира Долгого задержали прямо в рабочем кабинете. В милиции сообщили , что задержали с поличным — при получении взятки в 300 рублей. Позже предъявили обвинение еще по двум эпизодам, итоговая сумма — 600 рублей. Фигурант считает, что его подставили, с первого дня он не признает вину: «Прав был президент: наших правоохранителей интересуют только цифры, судьба человека им безразлична». Гособвинитель запросил для обвиняемого 5 лет лишения свободы и штраф 500 базовых величин, сегодня это 13,5 тысяч рублей.



В 2018 году Молодечненское локомотивное депо стало одним из лучших в Беларуси. Газета «Железнодорожник Беларуси» писала об успехах Владимира Долгого и его коллег. На фото Владимир Долгий — слева. Фото: «Железнодорожник Беларуси»

Владимир Долгий проработал на железной дороге более 25 лет. Несколько лет назад ему предложили должность заместителя начальника депо в Молодечно, он согласился, хотя жил в Минске. Сестра обвиняемого рассказала, что Владимир не признает вину, а на деньгах, которые нашли в столе, нет его отпечатков пальцев.

— У него зарплата была около 1,5 тысячи рублей. Суммы, которые ему вменяют, были для него несущественными, — пояснила собеседница.

Владимира Долгого задержали сотрудники ОБЭП. По информации УВД Миноблисполкома, он был задержан с поличным — в момент получения взятки в размере 300 рублей.

— По предварительной информации, это лишь часть незаконного вознаграждения, — уточняли в милиции. — В ходе оперативно-разыскных мероприятий были получены сведения о принятии должностным лицом вознаграждений за положительное решение вопросов, входящих в его компетенцию. К тому же руководитель способствовал тому, чтобы работники были вынуждены обращаться к нему для благоприятного разрешения ситуации.

В итоге Владимиру Долгому предъявили обвинение по ч.1 ст. 430 УК (Получение взятки) и ч.2 ст. 430 УК (Получение взятки повторно).

Машинист дал взятку, но заявление написал через 9 месяцев

Как сообщает kraj.by , машинист электровоза Илья Вершицкий заявил в суде, что передал Владимиру Долгому 100 рублей после того, как замначальника депо отчитал его за нарушение.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Владимир Владимирович вызвал меня к себе в кабинет. В этот момент там был представитель профсоюза. Долгий сказал, что у нас (имеется в виду и помощник машиниста Максим Струк. — Прим. kraj.by) есть нарушение, и он не знает, что с нами делать. Говорит: «Снимать вас, что ли?» и в таком духе. Потом он сказал: «Ладно, пока свободен». Вскоре он перезвонил и попросил вернуться в кабинет. Когда я зашел, он был один. Сказал: «Косяк за тобой есть». Я согласился. Тогда он написал на стикере «70 и 30» и показал ручкой — это с тебя (70 рублей), а это с помощника (30 рублей). Я только спросил: «Это хоть в рублях?» Он ответил: «Да». Я сказал, что потом отдам.

Примерно через две недели Вершицкий, по его словам, зашел к Долгому вместе с помощником машиниста. Объяснял, что давал деньги, потому что боялся потерять работу:

— Мы зашли в его кабинет и закрыли за собой дверь. Я сказал, что мы принесли то, о чем он говорил. Из рабочего кармана я достал кошелек и Долгий попросил положить деньги в шуфлядку. Я взял две купюры по 50 рублей и положил в его рабочий стол, — описал ситуацию свидетель.

Адвокат Долгого уточнил, как Вершицкий получил статус свидетеля, а не обвиняемого в даче взятки — деньги он передавал в феврале, а заявление в милицию написал через девять месяцев, в ноябре.

— После задержания Владимира Владимировича нас всех опрашивали, дошла очередь и до меня. Спросили, был ли инцидент, я ответил, что да. Вот, собственно, поэтому я здесь.

— Что вам обещали за то, что вы здесь поясните? — уточнил защитник.

— Мне никто ничего не говорил.

— Вы не читали постановление, вынесенное о прекращении дела в отношении вас как взяткодателя? Вы понимаете, что взяткодатель освобождается от ответственности, если он сообщил об этом?

В этот момент судья сделала защитнику замечание и призвала задавать вопросы, а не «говорить угрожающе».

«В ОБЭП засмеялись: «А 200 рублей?»

Машинист Сергей Мальков заявил, что передавал деньги Долгому в качестве благодарности — за то, что тот «отпускал его с поездок».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Позвонил Владимиру Владимировичу и попросил его продлить мне на один день выходной, чтобы утром не ехать в поездку. Я с друзьями немного загулял, — пояснил в суде Мальков. — Владимирович мне сказал: «Не вижу никакой благодарности» и отказал. Я ему ответил, что все помню и отблагодарю. Долгий сказал быть у него к 8 утра.

На следующий день Мальков встретил заместителя начальника депо с поезда, на котором тот приезжал на работу в Молодечно, и по дороге к депо, по его словам, на ходу положил Долгому в карман 200 рублей.

Адвокат спросил, как Мальков оказался свидетелем, а не обвиняемым по делу.

— Во время отпуска мне позвонили из милиции и сказали явиться в ОБЭП, — ответил машинист. — Меня спросили, какие деньги я ему давал, но я отрицал. Тогда они засмеялись: «А 200 рублей?» Я даже удивился, так как о передаче денег никому не говорил. На мой вопрос: «Откуда вы знаете?», мне заявили, что Владимир Владимирович пока без бумаг идет на сотрудничество. Сказали, чтобы не было дачи взятки, я сам должен написать заявление.

Машинист Павел Сафронов заявил, что передал Долгому 300 рублей в качестве взятки. В работе Сафронова нашли нарушение, в итоге его перевели на нижеоплачиваемую должность, надбавка с 50% уменьшилась до 20%. Через некоторое время инструктор, который курировал работу Павла Сафронова обратился к Долгому с предложением повысить надбавку до 40%, и тот дал добро. Взятка, по версии следствия, была благодарностью за это решение.

Однако прежде, чем давать деньги, Сафронов обратился в правоохранительные органы, заявил, что у него вымогают взятку — в итоге Долгого, как указывали в УВД Миноблисполкома, задержали с поличным при получении 300 рублей в рабочем кабинете.

«Это такая ложь, что не могу терпеть!»

Владимир Долгий вину не признал. Он считает, что его дело — пример погони за «палочками» со стороны правоохранительных органов.

— Я не брал взятки, — заявил обвиняемый. — Мальков подбросил деньги в карман? Если бы он хотел отблагодарить, просто вручил бы деньги в руки, сказал: «Это вам за все, что вы сделали». Но подбрасывание денег — это просто такая ложь, что не могу терпеть. Мальков заявил, что сам решил дать мне взятку, мол, по депо ходят слухи, что я получаю деньги. Но в суде этот «слух» подтвердил только Мальков, другие опрошенные машинисты не подтвердили.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Долгий признал, что иногда действовал жестко — добивался дисциплины и выполнения показателей.

— С моим приходом в депо хищение дизельного топлива сократилось. В 2015 году было шесть случаев за год. За время моей работы был один случай, в мой первый рабочий день, на станции Вилейка. Помимо машиниста, я снял еще шестерых — и это подействовало.

Обвиняемый на суде вспомнил, что по депо ходили слухи якобы он купил себе 3-комнатную двухуровневую квартиру в Молодечно, была даже анонимка по этому поводу — его проверяли в транспортной милиции, где выяснили, что это неправда.

— Но я не думал, что на одних слухах следствие может начать уголовное дело, — заявил Владимир Долгий. — Сафронов допустил грубейшее нарушение передвижения, нарушение регламента переговоров, машинисты должны его выполнять как отче наш. Ему предложили перейти на работу с нижней оплатой, написать заявление по собственному желанию, потому что если был бы приказ, его бы на год отстранили, а так — на три−четыре месяца. Его инструктор пришел ко мне, говорит, что человек задумался, надо повышать надбавку — до 40%, я согласился. По работе мы с Сафроновым не пересекались, но в один день я его встретил на улице, спросил, выполняет ли он свои обязанности. Ответ: «Да, выполняем, мы вообще никогда не нарушаем». И я говорю ему: «Ты что, забыл, как ты в апреле нарушил инструкцию по выезду из депо? Забыл, что тебе снизили зарплату? Хочешь, чтобы опять снизили?» Он испуганно посмотрел и заявил, что не все восстановили, 10% не хватает (до нарушения надбавка была 50% — Прим. TUT.BY). Так ты иди к инструктору, пусть он подает ходатайство на тебя! Но по сегодняшний день, как стало известно от инструктора в суде, Сафронов к нему с этим вопросом не обращался. Вместо этого он пошел в ОБЭП, где заявил, что я вымогаю у него деньги!

Похожее дело сейчас расследуется в Бресте, там обвинение в получении взятки предъявлено заместителю начальника местного локомотивного депо. По версии следствия, он получил 220 долларов от двух машинистов за то, что ставил их на рейсы по направлению в Польшу, где работать гораздо проще, чем на внутренних маршрутах. Фигурант этого дела также не признает вину.

После этого Павел Сафронов принес деньги в кабинет заместителя начальника, правоохранители уже были к этому готовы — в тот же день Владимира Долгого задержали. В суде он заявил, что следствие не опрашивало машинистов, с которыми Долгий встречался и говорил непосредственно перед тем, как к нему в кабинет нагрянули сотрудники ОБЭП.

— Почему? Потому что тогда все показания Сафронова не согласуются с его действиями. Я все рассказал следователю, но он действует только в своем направлении — доказать мою вину. За что я мог получить деньги от Сафронова? За то, что согласовал на листке перевод на работу? Так ведь начальник депо тоже согласовал, там еще четыре подписи. Начальник всегда принимает окончательное решение, чаще всего соглашается с предложением, но иногда бывает против.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

По словам Владимира Долгого, Сафронов 24 сентября обратился в ОБЭП, 1 октября были одобрены оперативно-розыскные мероприятия — «дали деньги для взятки», 16 октября его задержали, последующие взяткодатели дали показания, когда заместитель начальника депо уже был в СИЗО.

— Как мне заявлял начальник ОБЭП: признайтесь, что вам носили деньги, чтобы мы закрыли вопрос, — заявил Владимир Долгий в суде. — Но я никогда в жизни не требовал у работников денег. И всегда выполнял обязанности добросовестно. Юридическая сила моей подписи только согласовательная, у меня в должностной инструкции так и написано — могу предлагать на лишение или поощрение премии. Мой адвокат цитировал президента (речь о заявлениях главы государства о недостатках в работе правоохранительных органов и судов. — Прим. TUT.BY). Если бы я это услышал в августе (до задержания. — Прим. TUT.BY), подумал бы, что это оговор на правоохранительные органы — не везде так плохо. Но когда я сам оказался в изоляторе, понял, что это действительно так — наших правоохранителей интересуют только цифры, их не волнует судьба человека, которого они задерживают. До смеха доходит, за что арестовывают людей! И они сидят по два-три месяца, пока следователи работают по делу, с которым должен был разобраться участковый — это его уровень. Чем громче дело, тем выше цифра из Уголовного кодекса (срок лишения свободы. — Прим. TUT.BY) и тем лучше они работают.

Гособвинитель считает, что вина Владимира Долгого доказана по всем эпизодам и запросил наказание в виде 5 лет лишения свободы и штраф 500 базовых величин (на сегодня это 13,5 тысяч рублей). Приговор по делу будет оглашен 6 февраля.